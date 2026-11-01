İstanbul çalıştayında eğitim için yol haritası hazırlandı, sonuçlar Erdoğan'a sunulacak

İstanbul eğitim çalıştayı sonuç raporu hazırlanıyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Eğitim Çalıştayı'nda, eğitim politikalarının değerlendirilmesi ve geleceğe dönük önerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Çalıştaya akademisyenlerin yanı sıra İl Başkanı Abdullah Özdemir, İl Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanı Yasir Çelik ile Çalıştay Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Alpaydın katıldı. Program açılış konuşmaları, iki masa oturumu ve genel değerlendirme toplantısıyla ilerledi.

çalıştayın gündemi ve oturumları:

Masa oturumlarında eğitim sisteminin güncel durumu, okulların fiziki koşulları, sosyal imkânlar ve eğitimcilere sağlanan imkanlar gibi somut başlıklar tartışıldı. Ayrıca ekonomi, teknoloji ve kültürdeki değişimlerin eğitim politikalarına etkileri değerlendirilerek, müfredat ve öğretim yöntemlerine ilişkin politika önerileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, politika tekliflerinin uygulanabilirliği ve kısa-orta vadeli etkileri üzerine görüş bildirdi.

İl Başkanı Abdullah Özdemir, açılışta eğitim politikalarının ülkenin kalkınması ve gelecek nesiller için taşıdığı önemi vurguladı. Özdemir, eğitim altyapısında ve öğretim imkânlarında sağlanan gelişmelere işaret ederek, çalıştay çıktılarının politika geliştirme süreçlerine katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi ve katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kurumlara teşekkür etti.

öneriler ve izlenecek yol:

Çalıştay Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Alpaydın eğitim sisteminin yalnızca kültürel değil, aynı zamanda maddi kalkınma için de belirleyici olduğunu belirtti. İl Ar-Ge ve Eğitim Birim Başkanı Yasir Çelik ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin toplumun geniş kesimlerine aktarılmasının önemine değindi. Katılımcılar, önerilerin ilgili kurumlarla paylaşılması ve uygulama sürecinin izlenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Oturumlardan çıkan görüş ve politika önerileri raporlaştırılacak; hazırlanan sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sunulacağı bildirildi. İl Başkanlığı, raporun politika yapıcılar tarafından değerlendirilmesini ve eğitim alanında somut iyileştirmelere dönüşmesini hedefliyor.

İstanbul Eğitim Çalıştayı, masa oturumlarında yapılan tespitlerin genel değerlendirme ile tamamlanmasının ardından sona erdi. Yetkililer, raporun takipçisi olunacağını ve önerilerin uygulamaya geçirilmesi süreçlerini izleyerek gerekli geri bildirimleri sağlayacaklarını açıkladı.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN EĞİTİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ ÖNERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İSTANBUL EĞİTİM ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ. SONUÇLAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK