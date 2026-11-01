erzincan'da ak parti ekim ayı danışma meclisi toplandı

Ekim ayı danışma meclisi toplantısı

AK Parti Erzincan teşkilatı, Ekim ayı Danışma Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikli olarak teşkilat çalışmaları ele alınırken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıya Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktaş, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Gündemde teşkilatın il içindeki faaliyetleri, koordinasyon ve saha çalışmaları yer aldı.

Değerlendirme ve mesajlar:

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Mehmet Cavit Şireci, teşkilatın omuz omuza çalışmasının önemine vurgu yaparak, Erzincan için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Şireci, teşkilat mensuplarının biraraya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katılımcılar toplantıda ortaya konan birlik mesajlarının sahadaki çalışmalara olumlu yansıyacağına dikkat çekti ve teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK PARTİ ERZİNCAN TEŞKİLATINDA EKİM AYI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ