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erzincan'da ak parti ekim ayı danışma meclisi toplandı

AK Parti Erzincan teşkilatı Ekim Danışma Meclisi'nde teşkilat çalışmaları ve birlik vurgusu öne çıktı; Şireci omuz birliği mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:24

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

erzincan'da ak parti ekim ayı danışma meclisi toplandı

Ekim ayı danışma meclisi toplantısı

AK Parti Erzincan teşkilatı, Ekim ayı Danışma Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikli olarak teşkilat çalışmaları ele alınırken, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıya Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Aktaş, il genel meclisi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Gündemde teşkilatın il içindeki faaliyetleri, koordinasyon ve saha çalışmaları yer aldı.

Değerlendirme ve mesajlar:

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Mehmet Cavit Şireci, teşkilatın omuz omuza çalışmasının önemine vurgu yaparak, Erzincan için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Şireci, teşkilat mensuplarının biraraya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katılımcılar toplantıda ortaya konan birlik mesajlarının sahadaki çalışmalara olumlu yansıyacağına dikkat çekti ve teşkilat içi koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK PARTİ ERZİNCAN TEŞKİLATINDA EKİM AYI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AK PARTİ ERZİNCAN TEŞKİLATINDA EKİM AYI DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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