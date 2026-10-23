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İstanbul genelinde iş yerlerine saldırılara eş zamanlı müdahale: 12 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyeti, kurşunlama, araç kundaklama ve gasp olaylarına ilişkin 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi; 12 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:04

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul genelinde iş yerlerine saldırılara eş zamanlı müdahale: 12 şüpheli gözaltında

soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine yönelik bir dizi saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma, farklı tarihlerde gerçekleşen ve toplam 6 olayı kapsıyor.

Soruşturmaya konu olaylar arasında 24 Eylül tarihinde Arnavutköy'de bir iş yerinin kurşunlanması, 28 Eylül'de Başakşehir'deki bir iş yerine kurşun sıkılması, 9 Ekim'de Güngören'de bir aracın kundaklanması, 10 Ekim'de Güngören'de bir döviz bürosuna yönelik gasp, 15 Ekim'de Bayrampaşa'da bir kafenin, ve 20 Ekim'de Esenyurt'ta bir galerinin kurşunlanması bulunuyor. Bu olaylar arasındaki bağlantılar ve şüphelilerin adres bilgileri yapılan istihbari çalışmalarla belirlendi.

eş zamanlı operasyon ve bulgular:

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 farklı adrese operasyon yapıldı. Baskınlarda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi.

Emniyet kaynakları, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın geniş çaplı istihbarat ve koordinasyon gerektirdiğini, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri ve olaylarla bağlantılarının derinlemesine soruşturulması sürüyor.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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