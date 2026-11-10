İstanbul havalimanı Karadeniz'den su sağlayacak 60 milyon avroluk ters ozmoz projesini başlattı

İmzalar COP31'de atıldı: 60 milyon avroluk su yatırımı

İGA İstanbul Havalimanı, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi hedefleri doğrultusunda, toplam 60 milyon avro tutarındaki "Ters Ozmoz Tesisi" yatırımının finansmanı için Yapı Kredi Leasing ile anlaşma imzaladı. Söz konusu protokol, İGA'nın "İklim Destekçisi" olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleştirilen törenle duyuruldu. İmza töreninde İGA CEO'su Selahattin Bilgen ve Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun hazır bulundu.

Tesisin kapasitesi ve işleyişi

Proje kapsamında Karadeniz'den temin edilecek deniz suyu, ileri arıtma ve ters ozmoz teknolojileri kullanılarak kullanma suyuna dönüştürülecek. İlk fazda yıllık 7 milyon metreküp kullanma suyu üretimi hedefleniyor; ilerleyen aşamalarda tesis kapasitesinin 18 milyon metreküpe çıkarılması planlanıyor. 2027 sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımın, havalimanı sınırları içindeki tüm kurum ve kuruluşların kullanımına su sağlaması; böylece havalimanının şebeke suyuna bağımlılığının azaltılması ve su güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İGA yetkilileri, projenin Türkiye'nin denizden su temini yatırımları arasında öne çıkmasını beklediklerini ve bu sayede bölgedeki doğal su havzaları ile yer altı kaynaklarının korunmasına katkı sağlanacağını vurguladı. Yatırımın aynı zamanda iklim değişikliğinin yol açabileceği su stresi risklerine karşı operasyonel dayanıklılığı artıracağı belirtildi.

Finansman, iş birliği ve önceki destekler

Yapı Kredi Leasing ile sağlanan finansal iş birliğinin, yatırımı hayata geçirecek temel adımlardan biri olduğu ifade edildi. Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, İGA ile ilişkilerinin proje aşamalarına dayandığını belirterek 2019'da yer hizmetleri için ekipman leasingi kapsamında toplam 220 milyon euro finansman sağladıklarını hatırlattı. Torun, bu yeni anlaşma ile bugüne kadar İGA ile yaptıkları işlem hacminin 300 milyon eurolar seviyesine geldiğini ve toplam 64 milyon euroluk söz konusu finans paketinin önemli bir parça olduğunu söyledi.

Torun ayrıca projeye ilişkin olarak, "Bugüne kadar deniz üzerinden yapılan en büyük arındırma işlemi" ifadesini kullanırken, İGA'nın yaptığı yatırımların İstanbul barajlarına doğrudan yağmur suyu katkısı sağladığını ve bunun günlük ortalama 600 bin metreküp olduğunu belirtti. Torun, bu katkının İstanbul'a yaklaşık 9 günlük yağmur hediye etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Sürdürülebilirlik uygulamaları ve hedefler

İGA İstanbul Havalimanı, su verimliliği ve geri kazanım uygulamalarında daha önce elde ettiği sonuçları yeni yatırımla güçlendirmeyi hedefliyor. Havalimanı, tesisleri sayesinde su tüketiminin yaklaşık %42'sini geri kazanılmış kaynaklardan karşılıyor ve bu suyu peyzaj sulama ile soğutma sistemlerinde kullanıyor. İGA, Türkiye'de TSE ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesi ve Mavi Su Verimliliği Belgesi alan ilk havalimanı oldu; ayrıca CDP Su Güvenliği Programı kapsamında 2025 yılında A skoru elde ederek uluslararası alanda da konumunu tescilledi.

CEO Selahattin Bilgen, projeyi "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" vizyonunun bir parçası olarak tanımladı ve havalimanının yılda 84 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yapan bir aktarma merkezi olduğunu hatırlatarak sürdürülebilirliğin kurumun uzun vadeli stratejisinin merkezinde yer aldığını belirtti. Bilgen ayrıca, havalimanının bahçe sulama ihtiyacının tamamını geri kazanılmış sudan karşıladığını ve yeni yatırımın şebeke ile tatlı su kullanımını azaltarak tatlı su kaynaklarının korunmasına daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

Yapılan açıklamalarda, bu yatırımın yalnızca İGA'nın su ihtiyacına çözüm olmayacağı; aynı zamanda küresel havacılık sektörüne ve ülke kaynak yönetimi anlayışına örnek teşkil edecek bir model sunması beklendiği vurgulandı. İGA ve Yapı Kredi Leasing yetkilileri, benzeri ölçekli çevresel yatırımlarda ortaklıkların önemine dikkat çekti ve yeşil finansmanın reel sektöre sağladığı çarpan etkisine işaret etti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte İGA İstanbul Havalimanı'nın uzun vadeli su güvenliğini güçlendirmesi, tatlı su kaynaklarına olan bağımlılığı azaltması ve bölgesel su yönetimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İGA İSTANBUL HAVALİMANI CEO’SU SELAHATTİN BİLGEN (SOLDA) VE YAPI KREDİ LEASİNG GENEL MÜDÜRÜ FATİH TORUN (SAĞDA) İMZA ATTI