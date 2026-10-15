Dolar 49,4141 +0,08%
Euro 55,5532 +0,56%
Bist 12.082,55 -0,29%
Altın Gram 6.630,91 +1,60%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,77 -1,22%
--°

İstanbul Kemerburgaz'da çatılardan ulaşılarak botla tahliye edilen vatandaşlar kurtarıldı

İstanbul Kemerburgaz'da yağmurun yol açtığı su baskınında çatılara çıkan vatandaşlar, jandarma sualtı arama ve kurtarma ekiplerinin çatılardan bota alınarak kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul Kemerburgaz'da çatılardan ulaşılarak botla tahliye edilen vatandaşlar kurtarıldı

Olayın gelişimi

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz'da, Mithatpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası su baskını meydana geldi. Baskının artmasıyla birlikte çok sayıda bina girişleri suyla doldu ve vatandaşlar güvenlik amacıyla binaların çatılarında toplandı.

Müdahalenin şekli:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, sokağa erişimin zor olduğu alanlarda çatılardan ilerleyerek mahsur kalanları tespit etti. Ekipler, önce vatandaşların sağlık ve güvenlik durumlarını kontrol etti, ardından tahliye planını organize etti.

Tahliye ve sonrasında:

Mahsur kalan kişiler sırayla botlara alınarak güvenli bir noktaya çıkarıldı. Tahliye sırasında ekiplerin yönlendirmesiyle hareket eden vatandaşlar, kurtarıldıktan sonra jandarmaya sarılarak teşekkür etti. Olay yerinde güvenliği sağlayan ekiplerin hızlı müdahalesi, daha büyük bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Jandarma ekiplerinin çatılardan ilerleyerek ve botla tahliye yaparak yürüttüğü operasyon, bölgedeki diğer vatandaşlara da örnek teşkil eden koordineli bir müdahale olarak değerlendirildi.

İSTANBUL&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ ÇATILARDAN GEÇEREK MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARDI

İSTANBUL'DA JANDARMA EKİPLERİ ÇATILARDAN GEÇEREK MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Odessa'da süpermarkete düzenlenen hava saldırısı: üç kişi yaralandı, anlar kamer...
images

İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu
images

Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
images

İş yerinde boşanma kavgası: çocuğun gözü önünde darp ve poşetle boğma girişimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Odessa'da süpermarkete düzenlenen hava saldırısı: üç kişi yaralandı, anlar kamerada

İznik’te Kara Dere'nin taşkını Çakırca'yı ev ve tarlalarıyla vurdu

Tüp parlamasıyla alevlenen ev itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Kars'ta araç sayısı 57 bin eşiğine dayandı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor