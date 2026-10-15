İstanbul Kemerburgaz'da çatılardan ulaşılarak botla tahliye edilen vatandaşlar kurtarıldı

Olayın gelişimi

İstanbul Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz'da, Mithatpaşa Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde etkili olan şiddetli yağmur sonrası su baskını meydana geldi. Baskının artmasıyla birlikte çok sayıda bina girişleri suyla doldu ve vatandaşlar güvenlik amacıyla binaların çatılarında toplandı.

Müdahalenin şekli:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri, sokağa erişimin zor olduğu alanlarda çatılardan ilerleyerek mahsur kalanları tespit etti. Ekipler, önce vatandaşların sağlık ve güvenlik durumlarını kontrol etti, ardından tahliye planını organize etti.

Tahliye ve sonrasında:

Mahsur kalan kişiler sırayla botlara alınarak güvenli bir noktaya çıkarıldı. Tahliye sırasında ekiplerin yönlendirmesiyle hareket eden vatandaşlar, kurtarıldıktan sonra jandarmaya sarılarak teşekkür etti. Olay yerinde güvenliği sağlayan ekiplerin hızlı müdahalesi, daha büyük bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Jandarma ekiplerinin çatılardan ilerleyerek ve botla tahliye yaparak yürüttüğü operasyon, bölgedeki diğer vatandaşlara da örnek teşkil eden koordineli bir müdahale olarak değerlendirildi.

İSTANBUL'DA JANDARMA EKİPLERİ ÇATILARDAN GEÇEREK MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI KURTARDI