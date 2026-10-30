Bursa'da Ankara Yolu'nda alevlenen otomobil hasara yol açtı

Bursa merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araç, kısa sürede alevlere teslim olurken çevredeki vatandaşların dikkati olaya ilk müdahaleyi hızlandırdı.

müdahale ve söndürme işlemi:

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Olay anında aracın çevresinde bulunanların zamanında haber vermesi, yangının daha geniş bir alana sıçramasını önledi.

hasar tespiti ve soruşturma:

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için yetkililerce olay yerinde inceleme başlatıldı; soruşturma sürecinde hasarın boyutu ve yangının kaynağı ile ilgili çalışmalar yürütülecek.

BURSA’DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEVLERE TESLİM OLDU