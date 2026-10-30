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Yağış sonrası polis çukurları kürekle doldurarak kaza riskini azalttı

Hatay'da gece etkili sağanak sonrası polisler, vatandaşların güvenliği için suyla dolan çukurları kürekle toprakla doldurarak olası kazaları engelledi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağış sonrası polis çukurları kürekle doldurarak kaza riskini azalttı

olay yeri ve ilk müdahale:

Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Antakya-İskenderun yolu Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi Şehit Özen Polis Merkezi önünde çalışmaların yarım bırakıldığı bölümde suyla dolan çukurlar oluştu. Çukurları fark eden polis memurları, vatandaşların ve araçların zarar görmesini önlemek amacıyla hemen harekete geçti.

Gece vakti alanda bulunan ekipler, belediye veya yol çalışmalarının tamamlanmasını beklemeden, buldukları küreklerle çukurlara toprak atarak dolgu yaptı. Bu müdahale, yolda seyreden araçların lastik ve süspansiyon hasarı ile olası kazaların önüne geçmeyi hedefledi.

vatandaş güvenliği ve takdir:

Polislerin kısa sürede yaptığı müdahale, bölgedeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından takdir edildi. Yetkililer, geçici önlemlerin güvenliği artırdığını belirtirken, kalıcı onarım çalışmalarının tamamlanmasının önemine dikkat çekti.

Şehit Özen Polis Merkezi önünde gerçekleştirilen çalışma, yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahta olası tehlikeleri azaltarak bölgedeki güvenlik seviyesinin korunmasına katkı sağladı. Polislerin duyarlı davranışı haber çevresinde olumlu karşılandı.

HATAY&#039;DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ YOLDA SUYLA...

HATAY'DA GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜ YOLDA SUYLA DOLAN ÇUKURLARI TOPRAKLA DOLDURAN POLİS MEMURLARI TAKDİR TOPLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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