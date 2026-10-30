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Bursa’da husumet ateşi: 8 kurşunla vurulan Kadir Akça hayatını kaybetti

Bursa Yıldırım'da çıkan husumet kavgasında Kadir Akça sekiz kurşunla ağır yaralanıp hastanede yaşamını yitirdi; oğluna da bıçak darbesi geldi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:30

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa’da husumet ateşi: 8 kurşunla vurulan Kadir Akça hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi'nde iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında husumetli olduğu öğrenilen Kadir Akça'ya ateş açıldı.

Akça'nın vücuduna isabet eden 8 kurşun sonucu ağır yaralandığı, olay sırasında oğlu da yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandığı bildirildi.

Yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı baba ve oğluna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki ismi de Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Kadir Akça, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturmanın seyri:

Olay yerinde çalışma yapan güvenlik güçleri, Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle silahla bir şüpheliyi yakaladı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, olaya ilişkin olduğu belirtilen H.Ç. ve C.Ç. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor; yetkililer delil toplama ve ifadelerin alınmasına devam ediyor.

BURSA’DA HUSUMETLİ KAVGASI KANLI BİTTİ: 8 KURŞUNLA VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BURSA’DA HUSUMETLİ KAVGASI KANLI BİTTİ: 8 KURŞUNLA VURULAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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