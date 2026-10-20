İstanbul ve Muğla'da ikinci el oyunları: sahte ekspertizle 30 kişi mağdur oldu

Operasyonun detayları:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ve hasar kayıtlarının usulsüz olarak değiştirildiği, bunun karşılığında sahte ekspertiz raporları düzenlendiği belirlendi. Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi; ilk etapta 14 şüpheli gözaltına alındı, devam eden çalışmayla iki şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı 16'ya çıktı.

Aramalarda kilometreleriyle oynandığı değerlendirilen araçlar, çeşitli dokümanlar ve silah ele geçirildi. Emniyet yetkilileri, şüphelilerin bu yöntemle en az 30 kişiyi mağdur ettiğini tespit ettiklerini bildirdi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor, mağdurlar ifade için çağrıldı.

mağdurların anlattıkları:

Murat Koç, aracın görünüşünden etkilenip ekspertize sokmama kararı aldığını belirterek, "Ben bir araba aldım. Daha doğrusu araba almaya gittim. Araba görünüş şekliyle çok güzeldi. 'Ekspertize sokalım' dedim. 'Ekspertize ne gerek var, araba bu. Ekspere 15-20 bin lira vereceğine, verme' dedi. Ben de baktım, araba güzel. Açıkçası hoşuma gitti. Ben de tatlı lafına inandım. Ekspertize sokmadım. Sonra benim oğlan, ölçüm bakımına soktu ki araç 430 bin kilometrede. Ağır hasar kaydı var." diyerek polise teşekkür etti.

Serkan Elman ise aracın kendilerine düzgün gösterildiğini, satıcıların iki gün önce ekspertize koydukları raporu gösterdiklerini anlattı: "Aracı buldum. Aracı 570 bin liraya satmışlardı. Herhangi bir hasar kaydı yok dediler... Arabayı daha sonra ekspertize götürdük. Araba hurdaya çıktı. Bunlardan şikayetçiyiz. Araç alacaklar herhangi bir kimseye güvenmesinler."

Şerafettin Almaç da ilanların cazibesine kapılmamak gerektiğini vurgulayarak, "Araçları beğendiğiniz zaman özellikle tescilli noterlerden ve ekspertizlerden belirli yerlere götürüp öyle alalım. Kilometresini sorgulatalım... Biz bunları yapmadık, aynı şekilde biz de mağdur olduk." ifadelerini kullandı.

uyarılar ve çıkarımlar:

Mağdurların ortak mesajı, ikinci el araç alımında güvenilir kayıt ve kendi yaptırdıkları ekspertiz raporunun önemine işaret ediyor. Uzmanlar, ilanlarda görülen çekici fiyatlara şüpheyle yaklaşılmasını, aracın kilometresinin ve hasar geçmişinin resmi kayıtlardan teyit edilmesini ve aracın tescilli noter veya bağımsız ekspertiz merkezlerine götürülmesini öneriyor.

Mağdurların ifadeleri sonrası birçok kişi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür etti; soruşturma ve soruşturmaya ilişkin işlemler devam ediyor.

MAĞDUR EDİLEN VATANDAŞLAR