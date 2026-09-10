istanbul yeni eğitim yılına 83 okul ve 2.210 derslikle giriyor

İstanbul'da eğitim yatırımları hız kesmiyor:

İstanbul, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde yapımı tamamlanan 83 okulun ve toplam 2 bin 210 dersliğin öğrencilerin hizmetine sunulduğunu duyurdu. Kentte yaklaşık 3 milyon öğrenci yeni dönemde ders başı yapacak.

Yeni okulların özellikleri ve dağılımı:

Yeni açılan okullar, depreme dayanıklı yapıları ve zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Okulların içinde tiyatro ve konferans salonları gibi ortak kullanım alanları yer alıyor. İstanbul Valiliği tarafından hizmete alınan okulların dağılımı şu şekilde bildirildi:

- 74 derslikli 8 anaokulu

- 670 derslikli 23 ilkokul

- 814 derslikli 29 ortaokul

- 532 derslikli 16 lise

- 8 derslikli 1 halk eğitim merkezi

- 112 derslikli 6 özel eğitim okulu

İkili eğitimde düşüş ve devam eden projeler:

Kentte 2023 yılında yüzde 26 olan ikili eğitim oranı, yeni yatırımlarla yüzde 18'e geriledi. Bu düşüş, tekli eğitime geçiş hedefi doğrultusunda atılan somut adımlar arasında yer alıyor. İstanbul genelinde 130 okul inşaatı sürerken, 8 okulda güçlendirme çalışmaları devam ediyor; planlama aşamasında ise 160 okul bulunuyor.

İstanbul Valiliği, devlet kaynakları ile hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen bu yatırımların, kent genelinde "tüm okullarda tekli eğitim" hedefine ulaşmak için sürdürüldüğünü bildirdi.

İSTANBUL'DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN 83 OKUL VE 2 BİN 210 DERSLİK ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNE SUNULDU.