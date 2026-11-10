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Milli mücadele vurgusu: Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde tarih değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndaki anma töreninde Milli Mücadele döneminin tarihimizdeki dönüm noktası olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Elif Demir

Milli mücadele vurgusu: Erdoğan'dan Atatürk'ü anma töreninde tarih değerlendirmesi

Atatürk'ü anma töreninde vurgu:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu. Erdoğan, konuşmasında Milli Mücadele Dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir sözleriyle, bu dönemin ülke hafızası ve devlet inşası bakımından taşıdığı önemi öne çıkardı.

Konuşmanın ana hatları:

Erdoğan, törendeki konuşmasında Milli Mücadele'nin toplumsal direnç, birikim ve siyasi irade açısından dönüştürücü rolüne dikkat çekti. Sözlerini, bu mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasının gerekliliği üzerine kurdu ve anma etkinliklerinin bu bilinçle sürdürülmesini istedi.

Törenin mesajı ve çıkarımlar:

Atatürk'ü Anma Töreni'nde yapılan vurgu, hem tarihî değerlendirme hem de güncel siyaset çerçevesinde tartışılabilecek temalar içeriyor. Erdoğan'ın ifadeleri, Milli Mücadele'nin devlet kurma sürecindeki kritik yerini vurgulamakla birlikte, etkinliğin kültürel ve eğitimsel boyutlarına dikkat çekti. Tören, katılımcılara dönemin önemini hatırlatan bir mesaj niteliği taşıdı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda gerçekleşen anma, törenin düzenlendiği mekanın misyonuyla örtüşen bir çerçevede gerçekleşti ve konuşma, Milli Mücadele'nin tarihimizdeki merkezî rolünü yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Milli Mücadele Dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Mücadele Dönemi tarihimizin dönüm noktalarından biridir"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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