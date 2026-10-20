İstanbul’da dönüşüme süre uzadı: Yarısı Bizden desteği 2027’ye kadar sürüyor

Yarısı Bizden desteğinin süresi Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarını hızlandırmak amacıyla 22 Şubat 2024'te yürürlüğe giren Yarısı Bizden Desteği için tanınan süre, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve uygulamanın süresinin uzatılması, dönüşüm süreçlerini başlatmak isteyen hak sahipleri için yeni bir zaman penceresi oluşturdu.

bakanın çağrısı ve uygulamanın hedefi:

Murat Kurum: İstanbul için kaybedecek vaktimiz yok. Tüm afetlere karşı dirençli bir şehir için dönüşümü mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Yarısı Bizden kampanyamız bunun için çok iyi bir fırsat. Süreyi uzatma kararımız Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni son tarih: 31 Aralık 2027. Ertelemeyin. Uzlaşın. Binanızı riskli yapı olarak tespit ettirin, gelin dönüşüm sürecinizi başlatalım. İstanbul’u birlikte güvenli hale getirelim

Bakanın mesajı, riskli yapı tespiti yaptırılmasını ve maliklerin uzlaşarak dönüşüm sürecini başlatmalarını teşvik ediyor. Kararın amacı, hızlı ve koordineli bir şekilde kentsel dönüşümü ilerletmek ve şehrin afetlere karşı dayanıklılığını artırmak olarak öne çıkıyor.

bireysel konut desteğinin kapsamı:

Bina bazlı dönüşüm projelerinde hak sahiplerine sağlanan finansman paketi şu şekilde düzenleniyor: her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği. Bakanlığın sunduğu toplam finansman desteği her bir konut için 1 milyon 875 bin liralık bir imkan sunuyor; bu destek sayesinde hak sahipleri evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyorlar.

Ticari birime ilişkin düzenlemede ise hak sahibinin bir dükkanı/iş yeri için 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi ile birlikte 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Hak sahibinin diğer her bir dükkan için ise 875 bin lira kredi imkânı sunuluyor.

Bu finansman bileşimi, hem hibe hem uygun vadeli kredi kombinasyonuyla mali yükü hafifletmeyi, hak sahiplerine yeniden yapılandırma sürecinde ödeme kolaylığı sağlamayı hedefliyor.

alan bazlı dönüşüm modelinde uygulama:

Site veya büyük alan bazlı dönüşümlerde ise inşaat yükümlülüğünü TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe ile 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşülüyor ve arta kalan borç uzun vadeli, uygun ödeme şartlarıyla taksitlendiriliyor.

Kararın yayımlanması, İstanbul'da hem bireysel hem de alan bazlı dönüşüm seçeneklerini değerlendiren vatandaşlar için süreci başlatma çağrısı niteliğinde. Hak sahiplerinin risk tespitlerini yaptırıp uzlaşma yoluyla dönüşümü başlatmaları teşvik ediliyor; böylece hem yaşam alanlarının güvenliği artırılacak hem de kentsel dönüşümün hızı yükseltilecek.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM'UN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI