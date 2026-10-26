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İstanbul'da kurşunlama operasyonunda 13 şüpheli gözaltında

Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'teki dört adrese yönelik kurşunlama soruşturmasında polis 19 adrese eş zamanlı operasyon yaptı; 13 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da kurşunlama operasyonunda 13 şüpheli gözaltında

Olay ve operasyon:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik ilçelerinde gerçekleşen kurşunlama olaylarına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Geçtiğimiz günlerde Güngören, Tuzla ve Pendik'te üç iş yerine, Beşiktaş'ta ise bir konuta yönelik kurşunlama olayları yaşanmış, bu saldırılar üzerine soruşturma derinleştirildi.

eş zamanlı baskınlar ve gözaltılar:

Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli ve idari işlemlere devam ediliyor.

ele geçirilen deliller ve görüntüler:

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Saldırı anlarına ait görüntülerin güvenlik kameralarına yansıdığı, bu kayıtların soruşturmada delil niteliğinde değerlendirileceği belirtildi.

İstanbul&#039;da 4 adrese yönelik silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da 4 adrese yönelik silahlı saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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