İstanbul'da masaj salonlarına yönelik operasyonda hizmetler 'sistem1' ve 'sistem2' diye kodlanmış

Operasyonun kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Beylikdüzü, Başakşehir, Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 20 mekan ve masaj salonuna operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa aracılık ettiği değerlendirilen 15 şüpheli gözaltına alındı; bu kişiler hakkında başlatılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca, soruşturma kapsamında mağdur olduğu değerlendirilen 16 kadın hakkında da ifadesine başvuruldu.

şüphelilerin yöntemleri ve soruşturmanın bulguları:

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin tespitlerine göre şüpheliler internet ilanları aracılığıyla 'masöz' aradıklarını duyurdu. İlanlara başvuran adaylara yönelik yapılan görüşmelerde normal masözlerin 'cinsellik yaşayabilir misiniz' şeklinde yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturma ekipleri, şüphelilerin sundukları hizmetleri kurum içinde sınıflandırıp kodlama yaptıklarını tespit etti; verilen hizmetler 'sistem1' ve 'sistem2' gibi adlarla ayrıştırılmıştı. Emniyet tarafından ayrıca operasyon kapsamında 6 dükkan mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilere yöneltilen suçlama metninde "Fuhuşa aracılık" suçunun bulunduğu, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından zanlıların adliyeye sevk edildiği bildirildi. Soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ