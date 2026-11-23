Kaza raporu:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde gerçekleşti.

Kaza detayları:

Edinilen bilgiye göre, Sinan Karabulut (31) yönetimindeki 61 KJ 343 plakalı otomobil, Ahmet D. idaresindeki 72 ACS 550 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan A.Y., A.S. ve H.K. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılanlar arasında Sinan Karabulut yaşamını yitirdi, A.Y.'nin durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

SİİRT'İN KURTALAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TIRA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.