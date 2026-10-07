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İstanbul'da şüpheli seri: kurşunlama ve kundaklama iddiasıyla 7 gözaltı

Küçükçekmece'de iş yerinin kurşunlanması ile Esenyurt'ta inşaat firmasının kundaklanması dahil üç olayla bağlantılı 7 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstanbul'da şüpheli seri: kurşunlama ve kundaklama iddiasıyla 7 gözaltı

operasyonun detayları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kent genelinde üç ayrı olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, farklı tarihlerdeki baskınlarla zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

olayların kronolojisi:

Yetkililerin tespitlerine göre, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde Küçükçekmece'de bir iş yerine yönelik kurşunlama olayları yaşandı. Ardından 3 Ekim tarihinde Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasına yönelik kundaklama olayı kayıtlara geçti. Yapılan soruşturmada bu üç olay arasında bağlantı olduğu değerlendirildi.

soruşturmanın seyri:

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarını sürdürürken, şüpheliler hakkındaki adli süreç ve teknik incelemeler devam ediyor.

İstanbul’da kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştığı belirlenen 7 şüpheli...

İstanbul’da kurşunlama ve kundaklama olaylarına karıştığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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