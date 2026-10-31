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İstiklal caddesi'nde usulsüz polis armalı kıyafetle dans eden genç kadın adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'da İstiklal Caddesi'nde polis arması taşıyan kıyafetle dans eden 21 yaşındaki F.N.U., sosyal medya görüntülerinin incelenmesi sonrası yakalandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstiklal caddesi'nde usulsüz polis armalı kıyafetle dans eden genç kadın adliyeye sevk edildi

Olayın seyri:

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde çekilen sosyal medya görüntüleri üzerine çalışma başlatıldı. İncelemelerde görüntülerdeki kişinin 21 yaşındaki F.N.U. olduğu belirlendi.

Görüntülerde kadının göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giydiği ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıdığı tespit edildi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Kimliği tespit edilerek yakalanan F.N.U.'nun, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 'Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma' suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya paylaşımları üzerine başlatılan inceleme sonucunda gerekli işlemlerin yapıldığını açıkladı.

BEYOĞLU’NDA POLİS ARMASI BULUNAN KIYAFETLE DANS EDEREK VİDEO ÇEKEN 21 YAŞINDAKİ F.N.U., SOSYAL...

BEYOĞLU’NDA POLİS ARMASI BULUNAN KIYAFETLE DANS EDEREK VİDEO ÇEKEN 21 YAŞINDAKİ F.N.U., SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİNİN ARDINDAN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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