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Sanayide daralma durdurulmalı, KOBİ kredileri esnetilmeli

Hakan Ülken, OVP değerlendirmesinde 2027'ye odaklanarak sanayideki daralmanın durdurulması ve KOBİ kredilerinin esnetilmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sanayide daralma durdurulmalı, KOBİ kredileri esnetilmeli

OVP değerlendirmesi ve 2027 önceliği:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili görüşlerini paylaştı. Ülken, programın önceki dönemlere kıyasla daha gerçekçi bir çerçeve sunduğunu belirterek özellikle 2027 yılına odaklanılması gerektiğini ifade etti. Ülken, ’Biz Türk özel sektörü açısından baktığımızda 2027’yi önemsiyoruz. Çünkü 2028-2029 ile ilgili program seçim sonrasını planlayacak. Daha çok 2027’yi önemsiyorum’ dedi.

OVP’de öngörülen büyüme hedefine dikkat çeken Ülken, programda belirtilen %4,2 hedefinin anlamlı olduğunu, ancak büyümenin oranı kadar niteliğinin de kritik olduğunu söyledi. Ülken, ’Yüzde 4’e yaklaşırken nasıl yaklaşacağımız önemli’ ifadeleriyle büyüme kompozisyonuna vurgu yaptı.

Sanayi ve istihdam kaygıları:

Ülken, sıkı para politikasının finansmana erişimi daralttığını belirterek önümüzdeki dönemde finansal şartlarda bir miktar iyileşme gerektiğini savundu. Sanayideki daralmanın istihdam ve işsizlik hedefleri bakımından risk oluşturduğunu vurguladı ve şu uyarıyı yaptı: ’OVP’de işsizliği düşüreceğiz, istihdamı artıracağız demişiz. Ancak yaklaşık 30 aydır PMI verileri 50’nin altında. Sanayideki daralmayı bir şekilde durdurmamız lazım.’

Ülken, 2027 yılında yatırım ve işletme finansmanında Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) ile Eximbank kredilerinin önem kazanacağını belirtti ve desteklerin yalnızca yeni yatırımlara değil mevcut işletmelerin sürdürülebilir finansmanına da yönelmesi gerektiğini söyledi.

KOBİ finansmanı ve piyasa açılımı:

İç talepteki yavaşlama ve şirketlerin nakit döngüsü risklerine dikkat çeken Ülken, KOBİ’lerin işletme finansmanına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti. Ülken, ’KOBİ kredilerindeki kısıt tamamen kaldırılmasa bile esnetilmeli. Nakit akış döngüsünde problem oluşturacak. Genel çerçevede piyasayı açmak lazım’ diyerek kredi koşullarının gevşetilmesine yönelik çağrı yaptı.

Ayrıca ihracatçı ve imalat sanayisine yönelik desteklerin artırılması, Eximbank kredi maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve istihdam üzerindeki yüklerin artırılmaması gerektiği vurgulandı. Ülken, mevcut istihdam teşviklerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Avrupa fonları ve dönüşüm stratejisi:

Yeşil ve dijital dönüşümün sürdürülebilir ihracat için belirleyici olduğunu belirten Ülken, Avrupa Birliği kaynaklarının etkin kullanımının kritik olduğunu söyledi. ’Özellikle Avrupa finansmanını iyi kullanmamız lazım. Yurtdışı kanalları çok iyi kullanmamız lazım. Aksi halde Avrupa’yla yeşil dönüşümü yakalayıp ihracatımızı korumamız mümkün gözükmüyor’ şeklinde konuştu.

Ülken’in değerlendirmesi, OVP çerçevesinde 2027’ye öncelik verilmesi, sanayideki daralmanın durdurulması ve KOBİ finansmanının rahatlatılması gerektiği çağrısını öne çıkarıyor. Ayrıca Eximbank ve YTAK gibi araçların etkin kullanımı, istihdam teşviklerinin korunması ve Avrupa fonlarının hedefli biçimde devreye sokulması üzerinde duruldu.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE AYDIN TİCARET ODASI (AYTO) BAŞKANI HAKAN ÜLKEN, 2027-2029 DÖNEMİNİ...

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE AYDIN TİCARET ODASI (AYTO) BAŞKANI HAKAN ÜLKEN, 2027-2029 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ORTA VADELİ PROGRAM’A (OVP) İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, SANAYİDEKİ DARALMANIN DURDURULMASI VE KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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