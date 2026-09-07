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Yıldız Holding’de iç denetimde teknoloji ve veri odaklı yeni lider

Özge Aşcıoğlu, Yıldız Holding’de İç Denetim Lideri oldu; teknoloji ve veri odaklı yaklaşımıyla kurumsal yönetişim ve risk süreçlerinin etkinliğini artıracak.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yıldız Holding’de iç denetimde teknoloji ve veri odaklı yeni lider

atama ve stratejik hedefler:

Yıldız Holding, İç Denetim Lideri (Chief Audit Officer) pozisyonuna Özge Aşcıoğlunu atadı. Aşcıoğlu, yeni görevinde holdingin iç denetim faaliyetlerine teknoloji ve veri odaklı bir perspektif getirerek kurumsal yönetişim yapısının güçlendirilmesine ve iç denetim süreçlerinin etkinliğinin artırılmasına odaklanacak. Atamanın, organizasyona sağlanan katma değerin daha da yükseltilmesi hedefiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

görev kapsamı ve öncelikler:

Yeni İç Denetim Lideri, denetim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, veri analitiği ve risk odaklı denetim yaklaşımlarının yaygınlaştırılması üzerinde çalışacak. Ayrıca uyum, iç kontrol ve risk yönetimi uygulamalarının koordinasyonunu sağlayarak, denetim bulgularının iş kararlarına entegrasyonunu hızlandırmayı hedefleyecek. Bu kapsamda iç denetimin etkinliğinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi için performans göstergeleri ve raporlama mekanizmaları geliştirilecek.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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