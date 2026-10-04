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İtfaiye ekipleri Osmaniye'de parmağı korkuluğa saplanan çocuğu kurtardı

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Dumlupınar Mahallesi'nde demir korkuluğa parmağı saplanan çocuğu zarar görmeden kurtardı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiye ekipleri Osmaniye'de parmağı korkuluğa saplanan çocuğu kurtardı

İtfaiye ekipleri Osmaniye'de parmağı korkuluğa saplanan çocuğu kurtardı

Osmaniye'nin Dumlupınar Mahallesi'nde bir evin dış kapısındaki demir korkuluğa parmağı saplanan çocuk için ekipler alarma geçti. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma:

İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşır ulaşmaz dikkatli ve kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda çocuğun parmağı zarar görmeden demir korkuluktan çıkarıldı ve olaya müdahale eden ekipler tarafından güvenli hale getirildi.

Olayın ardından ve uyarılar:

Kurtarma sonrasında çocuğun durumu ekiplerce değerlendirildi; ekiplerin hızlı müdahalesi olası bir yaralanmanın önüne geçti. Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için çocukların kapı ve korkuluk gibi dar aralıklar etrafında gözetim altında tutulmasının önemine dikkat çekti.

OSMANİYE’DE EVİN DIŞ KAPISINDAKİ DEMİR KORKULUĞA PARMAĞI SAPLANAN ÇOCUK, İTFAİYE EKİBİNİN...

OSMANİYE’DE EVİN DIŞ KAPISINDAKİ DEMİR KORKULUĞA PARMAĞI SAPLANAN ÇOCUK, İTFAİYE EKİBİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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