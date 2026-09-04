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İtfaiye müdahalesiyle Kavakyolu'nda anız yangını büyümeden söndürüldü

Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'ndeki anız yangınına Erzincan itfaiye ekipleri hızla müdahale etti; yangın kontrol altına alınarak çevre güvenliği sağlandı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Aslı Han

İtfaiye müdahalesiyle Kavakyolu'nda anız yangını büyümeden söndürüldü

itfaiye müdahalesi ve olayın seyri:

Edinilen bilgiye göre, Kavakyolu Hamidiye Mahallesi'ndeki arazide çıkan anız yangını ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.

yangının kontrol altına alınması:

Yapılan müdahale sonucunda yangının çevreye ve daha geniş bir alana yayılması engellendi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve büyümesinin önüne geçildi.

bölgedeki güvenlik önlemleri:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede gerekli kontroller ve güvenlik önlemleri gerçekleştirildi.

ERZİNCAN’DA ANIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

ERZİNCAN’DA ANIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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