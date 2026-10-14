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İtfaiyenin 7 saatlik müdahalesi Yurtbaşı'nda okulun bodrumunu boşalttı

Yurtbaşı'nda sağanak, Şehit Özcan Coşkun Ortaokulu'nun bodrumunu suya boğdu; Elazığ İtfaiyesi 7 saatte 2 milyon 800 bin litre su çekimi gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Aslı Han

İtfaiyenin 7 saatlik müdahalesi Yurtbaşı'nda okulun bodrumunu boşalttı

Elazığ'da sağanak sonrası okul bodrumu su altında kaldı

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış, Yurtbaşı beldesinde yer alan Şehit Özcan Coşkun Ortaokulu'nun bodrum katının suyla dolmasına yol açtı. Yağışın bölgedeki etkileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İtfaiyenin müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aralıksız müdahaleyle bodrumdaki suyu tahliye etti. Ekipler, yürütülen pompaj çalışmaları sonucu toplam 2 milyon 800 bin litre su çekimi gerçekleştirdi ve operasyon yaklaşık 7 saat sürdü.

Etkiler ve sonuçlar:

Okul bodrumunda biriken su, hem yapısal hasar riski hem de kullanımın aksamasına neden oldu. İtfaiyenin yoğun çalışması olası daha büyük zararların önüne geçti; ancak sağanağın bölgedeki olumsuz etkileri devam ediyor.

ELAZIĞ’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN 2...

ELAZIĞ’DA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN 2 MİLYON 800 BİN LİTRE SU ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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