İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle Arsuz ve İskenderun'daki araç yangınları kontrol altına alındı

Arsuz ve İskenderun'da yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde farklı noktalarda meydana gelen araç yangınlarının ihbarı üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen çağrılar üzerine hareket eden ekipler, alevlere anında müdahale ederek yangınları söndürdü.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından yönlendirilen ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangının yayılmasını önlemek için öncelikle çevre güvenliğini sağlayıp söndürme çalışmalarına yoğunlaştı.

Hasar ve soğutma işlemleri:

Yangınların kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri bölgelerde kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Müdahaleler sonucunda bazı araçlarda zarar oluştu; yangınların nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

ARSUZ VE İSKENDERUN’DA ÇIKAN ARAÇ YANGINLARINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDEREK ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI.