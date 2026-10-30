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İtfaiyenin müdahalesiyle Kırıkkale'de iki yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale'de bir yavru kedi ağaçta, diğeri otomobilin motor bölümünde mahsur kaldı. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri iki ayrı noktada müdahale ederek kedileri kurtardı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İtfaiyenin müdahalesiyle Kırıkkale'de iki yavru kedi kurtarıldı

İtfaiyenin müdahalesiyle Kırıkkale'de iki yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale'de farklı noktalarda mahsur kalan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Olaylar kent sakinlerinin ihbarı üzerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince değerlendirildi ve kısa sürede müdahale gerçekleştirildi.

Ağaçta mahsur kalan kedi müdahalesi:

Birincisi, bir ağaca çıkan yavru kedi bulunduğu yükseklikten inemeyince vatandaşlar durumu bildirdi. Ekipler, güvenlik önlemlerini alarak yavru kediyi bulunduğu noktadan alıp yere indirdi ve herhangi bir zarar görmediği tespit edildi.

Otomobil motorunda sıkışan kedi kurtarma çalışması:

Diğer olayda ise bir akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi sıkıştı. İtfaiye ekipleri, aracın motor bölümüne zarar vermeden ve kediye zarar gelmesini engelleyerek müdahale etti. Her iki operasyonu da gerçekleştiren Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedi sahiplenilene kadar veya gerekli kontroller yapılana dek kedilerin güvenliğini sağladı.

Yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yavru kediler güvenli şekilde kurtarıldı ve olaylar sorunsuz biçimde sonlandırıldı.

Kırıkkale&#039;de itfaiye ekipleri iki yavru kediyi kurtardı

Kırıkkale'de itfaiye ekipleri iki yavru kediyi kurtardı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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