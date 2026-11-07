PISA'daki yükselişi vesayetle mücadeleye bağlayan bakan: il müdürleri kilit rol oynuyor

Toplantı Diyarbakır'da yapıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'da düzenlenen İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda bakanlık yöneticileri ile birlikte 81 ilin millî eğitim müdürünü bir araya getirdi. Tekin, toplantıda eğitim politikalarının ülke genelinde aynı hassasiyetle uygulanmasında il millî eğitim müdürlerinin üstlendiği sorumluluğun önemine vurgu yaptı.

Her çocuğun eğitime erişimi ve öğretmenlerin mesleki itibarının korunması konularında il millî eğitim müdürleri'nin en önemli çalışma arkadaşları olduğunu belirten Tekin, teşkilat içindeki iletişim ve istişare kültürünün sürdürülmesinin gerekliliğine dikkat çekti.

vesayetçi yapıların etkisi ve okul itibarının zedelenmesi:

Bakan Tekin, eğitim sisteminin geçmişte FETÖ'nün vesayetçi yapılanması nedeniyle ciddi zarar gördüğünü anlattı. Bu yapıların bakanlığın okullarını, öğretmenlerini ve ders kitaplarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyleyerek örneklerle durumu şöyle ifade etti:

"Ne yapıyorlardı, hatırlayın. Hükümet diyor ki 'Bedava ders kitabı dağıtıyoruz.' Okulda birileri gidiyor, 'Millî Eğitim Bakanlığının kitapları beş para etmez, hiç kapaklarını bile açmayın' diyor. Kendi kitaplarını satıyorlar. 'Liselere giriş ya da üniversiteye giriş sınavındaki sorular Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarından çıkmıyor, bizim merdiven altında bastığımız test kitaplarından çıkıyor' diyorlar. 'Millî Eğitim Bakanlığının öğretmenleri bilmiyorlar, bizim öğretmenlerimiz daha iyi biliyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının okulları işe yaramaz, bizim kursumuz, dershanemiz sizin asıl eğitim yeriniz' diyorlar. Şimdi arkadaşlar, vesayet tanımını bundan daha güzel açıklayan başka bir şey yok."

Tekin, bu tür itibarsızlaştırmanın okulda yapılan fiziki iyileştirmeler, müfredat yenilikleri veya ücretsiz kitap dağıtımı gibi adımların etkisini azalttığını vurguladı.

2015 sonrası PISA sonuçları ve reform süreci:

Bakan Tekin, Türkiye'nin 2003'ten bu yana OECD tarafından düzenlenen PISA araştırmalarına katıldığını hatırlatarak, 2003 yılında Türkiye'nin birçok alanda OECD ülkeleri arasında ilk 30'da yer alamadığını, ancak süreç içinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Tekin, 2015'ten itibaren PISA sonuçlarında istikrarlı bir yükseliş görüldüğünü belirtti.

Bu başarının nedenleri arasında, eğitim sistemi üzerindeki vesayetçi yapılarla mücadele kapsamında 2013'ten itibaren atılan adımlar ve 2014'te dershanelere ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçirilmesi gösterildi. Tekin, Bakanlığın kendi eğitim politikalarını uygulayabildiği bir yapının oluşturulmasının sonuç verdiğini ifade etti.

Bu gelişmeler nedeniyle Tekin, 8 Eylül'de Bratislava'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin PISA'daki yükselişini anlatmak üzere konuşma yapmaya davet edildiklerini, başarının uluslararası basında da geniş yer bulduğunu söyledi ve süreçte emeği geçen il millî eğitim müdürlerine teşekkür etti.

Toplantı iki gün sürecek ve bakan yardımcıları ile birim amirlerinin sunumlarıyla devam edecek.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, DİYARBAKIR'DA DÜZENLENEN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI'NDA BAKANLIK YÖNETİCİLERİ VE 81 İLİN MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜYLE BİR ARAYA GELDİ. (FOTOĞRAFLAR BAKANLIK SİTESİNDEN ALINDI)