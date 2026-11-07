Antalya'da gençlere çağrı: cop31 gönüllülüğüyle dünyaya iz bırakma zamanı

Antalya buluşması ve toplantının çerçevesi:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirveden iki gün önce Antalya COP31 Alanı Mavi Bölge Anadolu Salonu'nda düzenlenen İklim Gönüllüleri Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajı yayımlandı; COP31 Müzakereler Başkanı Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile UNFCCC Konferans İşleri Direktörü Wasim Mir de toplantıya katıldı. Kurum, dünya çapında 196 ülkenin katılacağı zirvenin önemine dikkat çekti ve Antalya'dan kalıcı etkiler bırakılması gerektiğini vurguladı.

Gençliğin rolü ve talepleri:

Bakan Kurum, konuşmasında gençlerin iklim mücadelesinde farklı bir kuşak olduğunu belirterek, 'Sizler iklim değişikliğinin yalnızca bilimsel raporlarda konuşulduğu bir dönemde doğmadınız; sonuçlarını gündelik hayatınızda gördünüz' dedi. Kurum, gençlerin sadece taleplerde bulunmakla kalmayıp karar mekanizmalarında yer alma hakkına sahip olduğunu söyledi ve daha hızlı adım atılması, verilen sözlerin tutulması gerektiğini vurguladı.

Kurum, iklim krizinin etkilerini sıralayarak dünyanın 'daha sıcak, daha kırılgan ve afetlere daha açık' hale geldiğini anlattı: kuraklık, sofraların küçülmesi, aşırı sıcaklar, seller, su kaynaklarının azalması ve tarımda görülen gerileme gibi sorunların ekonomik kırılganlığı artırdığına dikkat çekti. Bu tablonun, iklim meselesinin yalnızca çevresel değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik sonuçları olan bir dönüşüm olduğunu gösterdiğini ifade etti.

uygulama vurgusu ve temel yaklaşım:

Kurum, COP31 sürecinin felsefesini 'diyalog, uzlaşı, aksiyon' olarak özetledi ve bunları uygulamaya dönüştürme çağrısı yaptı. Konuşmasında temiz enerji, dirençli şehirler, gıda güvenliği, su yönetimi, sanayi ve okyanusların korunması gibi alanlara odaklanılacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' çağrısının iklim diplomasisinde adalet arayışını desteklediğini söyledi. Bu çerçevede Kurum, 'İklim adaleti, geleceğin adaletidir' mesajını öne çıkardı.

Kurum gençlere yönelik doğrudan bir çağrı da yaptı: 'Yalnızca emaneti korumanızı beklemiyoruz, onu büyütmenizi de bekliyoruz.' Yeni teknolojiler geliştirme, daha temiz şehirler kurma ve bilimi doğanın hizmetine sunma beklentisini dile getirdi; gençliği geleceğin kurucusu olarak nitelendirdi.

uluslararası sesler: guterres, wasim mir ve bowen:

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajında COP toplantılarının diplomasi için alan açtığı ve alınacak kararların somut eylemlere izin vermesi gerektiği vurgulandı. Guterres, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi'ne atıfta bulunarak 'Türkiye sayesinde COP31 aynı zamanda bir Sıfır Atık COP'u olacak' ifadesini kullandı ve katılımcılardan konferans taahhütlerini kendi çevrelerine taşımalarını istedi.

UNFCCC Konferans İşleri Direktörü Wasim Mir, COP'u ülkeye getirmenin 'muazzam bir fırsat' olduğunu belirterek Türkiye'ye ev sahipliği ve misafirperverlik için teşekkür etti ve Antalya'daki hazırlıkların adanmışlık, yetenek ve enerji içerdiğini vurguladı. Chris Bowen ise Türkiye'nin hazırlıklarını övdü; COP31 alanının başarılı şekilde hazırlandığını söyledi ve Türkiye ile Avustralya'nın süreci anlamlı bir iş birliğiyle yürüteceğine dikkat çekti. Bowen ayrıca 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağını, 11 Kasım'ın ise Avustralya için Remembrance Day olduğunu hatırlattı.

gönüllülerin önemi ve sahadaki rolü:

Kurum, COP31 için gelen başvurulara işaret ederek organizasyonun gençlerden büyük ilgi gördüğünü belirtti: COP31'e 154 ülkeden 45 bini aşkın gönüllü başvuru yapıldı. Toplantıya katılan programda ise bin 800 genç gönüllü yer aldı. Bakan, gönüllülerin liderleri karşılamaktan bilim insanlarına yol göstermeye, heyetlere destek vermeye ve toplantı düzenini sağlamaya kadar konferansın her aşamasında görev alacağını söyledi; bazen bir tebessümün veya birkaç saniyelik yönlendirmenin bir ülkenin Türkiye'deki hatırasını belirleyebileceğine vurgu yaptı.

Programda oyuncu İlsu Demirci, Ferdi Sancar, Ömer Başdoğan ile dijital içerik üreticileri Murat Soner ve Gökhan Ünver de konuştu; Gençlik ve İklim Elçisi Hüseyin Atakan Kubat da Kurum'un çağrısına referans oldu. Kurum konuşmasını 'Şimdi gençliğin sözünü eyleme dönüştürme zamanı. Şimdi dünyaya Türkiye'den Antalya'dan iz bırakma zamanı. "Lets COP" diyorum' diyerek tamamladı.

Antalya'da düzenlenen buluşma, hem yerel ev sahipliği hem de gençlerin pratik katkıları sayesinde COP31'in yalnızca kararların alındığı bir zirve olmaktan öte, saha uygulamalarını ve kalıcı iş birliklerini başlatma fırsatı olarak görülmesini hedefliyor.

Bakan Kurum, Antalya'da iklim gönüllüleri ile buluştu