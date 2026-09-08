İzlanda'dan Trump'ın harita paylaşımına net tepki: egemenlik alaya alınamaz

Başbakan Frostadottir paylaşımı kınadı:

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Grönland, İzlanda ve Orta Amerika'yı ABD bayrağıyla kaplı gösteren haritasına tepki gösterdi.

Frostadottir, görselin ilettiği mesajı "saçma" olarak nitelendirip bunun İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara hakaret olduğunu söyledi.

Başbakan sözlerine, "Devletlerin egemenliğiyle alay etmenin komik veya normal bir yanı yok" vurgusunu ekledi ve egemenlik konusundaki hassasiyeti öne çıkardı.

Gunnarsdottir: paylaşım tamamen kabul edilemez:

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ise paylaşımın tamamen kabul edilemez olduğunu belirterek İzlanda'nın kendi geleceğinden sorumlu, egemen bir devlet olduğunu hatırlattı.

Gunnarsdottir, "Eğer bu bir şaka ise, o zaman kötü bir şakadır" diyerek tepkisini dile getirdi ve pazartesi günü ABD'nin İzlanda Büyükelçisi Billy Long'un bakanlığa çağrıldığını, İzlanda'nın tutumunun büyükelçiye açıkça iletildiğini bildirdi.

Büyükelçinin göreve başlaması ve diplomatik yansıması:

Haberde ayrıca Billy Long'un geçtiğimiz ay ABD'nin İzlanda Büyükelçisi olarak göreve başladığı not edildi.

Yetkililerin açıklamaları, paylaşıma karşı diplomatik bir tepki verildiğini ve İzlanda makamlarının egemenlik meselesine ilişkin hassasiyetini açıkça ortaya koyduğunu gösteriyor.

İZLANDA BAŞBAKANI KRİSTRUN FROSTADOTTİR, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN İZLANDA'YI ABD TOPRAĞI OLARAK GÖSTEREN PAYLAŞIMINA YÖNELİK, "DEVLETLERİN EGEMENLİĞİYLE ALAY ETMENİN KOMİK VEYA NORMAL BİR YANI YOK" DEDİ.