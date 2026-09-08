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Ortak seferberlik vurgusu: Akın Gürlek ve Ünal Üstel kazada iş birliğini güçlendirdi

Akın Gürlek ile Ünal Üstel, Ankara'da görüşerek Girne açıklarındaki 30 Ağustos kazasında kayıplara ulaşma ve adli iş birliğini kararlılıkla değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Caner Şahin

Ortak seferberlik vurgusu: Akın Gürlek ve Ünal Üstel kazada iş birliğini güçlendirdi

Ortak seferberlik vurgusu: Akın Gürlek ve Ünal Üstel kazada iş birliğini güçlendirdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i Bakanlıkta kabul etti. Görüşme, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Üstel'in Ankara'daki temasları çerçevesinde gerçekleşti.

Kayıplara ulaşma önceliği:

Başbakan Üstel, KKTC'nin birinci önceliğinin kazada hayatı kaybeden veya kayıp olan kişilere en kısa sürede ulaşmak olduğunu belirtti. Üstel, bu hedef doğrultusunda Türkiye ile tam iş birliği içinde mevcut imkânların güçlendirilmesi ile ihtiyaç duyulması halinde ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Adli iş birliği ve takip:

Bakan Gürlek, Türkiye'nin KKTC'nin tüm çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Gürlek, kaza ile ilgili adli iş birliği sürecinin Adalet Bakanlığı'ndaki ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiğini vurguladı ve sürecin koordinasyonunun sağlanacağını belirtti.

Görüşmeye, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ile bakanlıktaki ilgili birim amirleri de katıldı. Taraflar, arama-kurtarma ve adli süreçlerde koordinasyonun devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL’İ BAKANLIK’TA...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL’İ BAKANLIK’TA AĞIRLADI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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