İzmir açıklarında eş zamanlı müdahale: 111 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında operasyonun özeti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Ekim 2026 tarihinde İzmir kıyılarında yaptığı denetimler sırasında düzensiz göçmen hareketliliğini tespit etti. Mobil gözetleme araçları ve görevli botlar tarafından durdurulan lastik botlarda toplam 111 düzensiz göçmen yakalandı.

operasyonların seyri:

Menderes açıklarında saat 04.30 sıralarında Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından belirlenen lastik bot, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu ve bottaki 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça açıklarında iki ayrı tespit kaydedildi. İlkinde saat 08.20'de Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından saptanan lastik bot, Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurularak bottaki 36 kişi yakalandı. Kısa süre sonra, saat 08.35'te Mobil Radarı tarafından tespit edilen başka bir lastik bot da Sahil Güvenlik Gemisi ve botu tarafından durduruldu; bu bottaki 21 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Aliağa açıklarında ise saat 03.20'de Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından tespit edilen lastik bot, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu ve bottaki 36 kişi yakalandı.

teslim ve işlemler:

Operasyonlar sonucunda yakalanan toplam 111 düzensiz göçmen işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İZMİR'İN MENDERES, FOÇA VE ALİAĞA İLÇELERİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONLARDA LASTİK BOTLAR İÇERİSİNDEKİ 111 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.