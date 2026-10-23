İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde MitraClip ile mitral kapak onarımı ilk kez uygulandı

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez MitraClip yöntemi kullanılarak, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan mitral kapak onarımı gerçekleştirildi. İşlem, ileri düzey girişimsel kardiyoloji uygulamaları kapsamında yapıldı ve hastanın göğüs kafesi açılmadan tedavi edilmesini sağladı.

İşlemin teknik ayrıntıları:

Uygulamada, ciddi mitral kapak yetersizliği bulunan hastaya Transkateter Uçtan Uca Mitral Kapak Onarımı (M-TEER) yöntemi uygulandı. İşlem; kasık toplardamarından ilerletilen özel bir kateter aracılığıyla mitral kapak yaprakçıklarının klips sistemiyle birbirine yaklaştırılmasını ve kapaktaki kan kaçağının azaltılmasını hedefliyor. Bu yaklaşım, göğüs kafesi açılmadan ve kalbin durdurulmasına gerek kalmadan yapılabiliyor.

Multidisipliner ekip ve hasta seçimi:

İşlem, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ve Kardiyoloji Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Oktay Şenöz öncülüğünde; Doç. Dr. Zeynep Yapan Emren, Doç. Dr. Fatih Sivri, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Demir, Dr. Öğr. Üyesi Ecem Gürses ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Başkurttan oluşan kardiyoloji ekibi tarafından gerçekleştirildi. Uygulama, özellikle açık kalp ameliyatı açısından yüksek risk taşıyan ve anatomik olarak uygun olan hastalar için tercih ediliyor.

Hastanenin kapasitesi ve değerlendirme:

Kardiyoloji, ekokardiyografi ve anestezi ekiplerinin bir arada çalıştığı bu girişim, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yapısal kalp hastalıkları tedavisindeki kapasitesinin gelişimi açısından önemli bir adım oldu. Prof. Dr. Rasim Akpınar, gerçekleştirilen başarılı girişime ilişkin olarak, "Üniversitemiz Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez uygulanan MitraClip yöntemi, sağlık alanında ulaştığımız bilimsel ve teknolojik yetkinliğin önemli bir göstergesidir. Hastalarımıza modern, güvenilir ve yenilikçi tedavi seçenekleri sunmak, üniversitemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli başarının hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimizi, hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Üniversite olarak sağlık alanındaki bilimsel çalışmalarımızı ve ileri teknolojiye dayalı tedavi uygulamalarımızı desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÇİĞLİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İLK KEZ MİTRACLİP YÖNTEMİYLE, AÇIK KALP AMELİYATINA GEREK DUYULMADAN MİTRAL KAPAK ONARIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.