olayın gelişimi:

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi öncesinde, YENİ Partili meclis üyeleri Saygın Ekiz, Mustafa Vatansever ve Umut Ergül salon girişinde üzerinde Halkın iradesi satılık değildir yazılı dövizlerle meclise girmek istedi. Belediye görevlilerinin pankartlara izin vermemesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyüp arbedeye dönüştü. Olay, toplantı başlamadan önce gerçekleşti.

sağlık müdahaleleri ve tutanak:

Yaşanan arbede sırasında YENİ Partili iki meclis üyesinin sağlık sorunu yaşadığı bildirildi. Meclis üyesi Mustafa Vatansever, bir üyelerinden birinin göğüs ağrısı şikâyetiyle 112 çağrısıyla gönderildiğini, diğerinin ise sıra beklediğini kaydetti ve Eşrefpaşa Belediye Hastanesi personelinin müdahale ettiğini belirtti. Meclis oturumuna geçilmeden önce yaşananlar için tutanak tutulacağı ifade edildi.

tugay'ın açıklaması:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, olayla ilgili olarak kendisinin herhangi bir kötü muamele yapılması talimatı vermediğini söyledi. Tugay, meclisin İzmir'e hizmet etmek için var olduğunu hatırlatarak, yasal sınırları aşan davranışların hesabının verileceğini ve meclis çalışmalarının sağlıklı sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İzleyicilere de protestoların ardından düzenli bir biçimde salondan çıkarılmalarını istedi.

meclis üyesinin iddiası:

Vatansever, tartışma sırasında bazı kişilerin darp edildiğini iddia ederek sorumluluğun doğrudan emri veren kişiler kadar, mensup olunan siyasi partiye de ait olduğunu söyledi. Olayın ayrıntılarının tutanaklara geçirileceği ve konunun daha sonra değerlendirileceği bildirildi.

Toplantı öncesindeki bu gerginlik, meclis gündeminin ve İzmir yerel siyasetinin izleyenler tarafından dikkatle takip edilmesine neden oldu. Taraflar arasındaki farklı anlatımlar ve sağlık vakaları, sürecin resmi kayıtlara nasıl yansıyacağına ilişkin soruları gündeme getirdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDE PANKART KRİZİ VE ARBEDE YAŞANDI