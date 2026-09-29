İzmir emniyetinde yeni dönem: Ahmet Arıbaş görevi devraldı

Atama süreci:
1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun'dan yapılan atama kararıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Arıbaş, kente gelerek yeni makamına geçti ve göreve başladı.
Tören ve görev teslimi:
İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen resmi törende Arıbaş, görevini Celal Sel'den devraldı. Tören sırasında yeni müdür tebrikleri kabul etti ve kurum içindeki yetkililerle selamlaştı.
Makamına geçen Ahmet Arıbaş, yapılan devir teslimin ardından İzmir'deki mesaisine resmen başlamış oldu.
İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN AHMET ARIBAŞ (SOLDA) GÖREVE BAŞLADI
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