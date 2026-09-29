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İzmir emniyetinde yeni dönem: Ahmet Arıbaş görevi devraldı

Samsun'dan atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, düzenlenen törenle Celal Sel'den görevi devraldı ve İzmir'deki görevine başladı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İzmir emniyetinde yeni dönem: Ahmet Arıbaş görevi devraldı

Atama süreci:

1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsun'dan yapılan atama kararıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Arıbaş, kente gelerek yeni makamına geçti ve göreve başladı.

Tören ve görev teslimi:

İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen resmi törende Arıbaş, görevini Celal Sel'den devraldı. Tören sırasında yeni müdür tebrikleri kabul etti ve kurum içindeki yetkililerle selamlaştı.

Makamına geçen Ahmet Arıbaş, yapılan devir teslimin ardından İzmir'deki mesaisine resmen başlamış oldu.

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN AHMET ARIBAŞ (SOLDA) GÖREVE BAŞLADI

İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN AHMET ARIBAŞ (SOLDA) GÖREVE BAŞLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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