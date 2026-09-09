İzmir sokaklarında omuz omuza 9 eylül coşkusu

İzmir'in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünde kent, tarihî rotada yeniden bir araya gelerek zafer anısını yaşattı. Basmane Karakolu önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü ve kortejdeki katılımcılar marşlar eşliğinde ellerindeki bayraklarla kenti doldurdu.

Güzergâh ve katılımcılar:

Kortejde; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve binlerce vatandaş yer aldı. Omuz omuza ilerleyen kortej boyunca ev ve iş yeri balkonlarına çıkarak korteji alkışlayan İzmirliler yürüyüşe yoğun destek verdi.

Simge ve tören anları:

Yürüyüşün en çarpıcı görünümlerinden biri, Basmane sokaklarından Cumhuriyet Meydanı'na taşınan 250 metrelik dev Türk bayrağı oldu; bayrak kortejin simgesi olarak dikkat çekti. Programın ardından törende Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Başkan Tugay'ın yanı sıra Vali Dr. Süleyman Elban ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu da katıldı. Yapılan konuşmalar ve anma ritüelleriyle kurtuluşun tarihî önemi bir kez daha vurgulandı.

Kentteki kutlamalar, 9 Eylül 1922'de Türk ordusunun kente girişinin izlerinin korunduğu güzergâh üzerinde gerçekleşerek hem anı hem de toplumsal bir birliktelik hissini güçlendirdi. 104 yıl sonra da aynı gurur sokaklarda yankılandı.

BASMANE KARAKOLU ÖNÜNDEN CUMHURİYET MEYDANI’NA KADAR SÜREN YÜRÜYÜŞE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY’IN YANI SIRA, MİLLETVEKİLLERİ, SİYASİ PARTİ TEMSİCİLERİ, GAZİLER, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN YÖNETİCİLER VE BİNLERCE VATANDAŞLAR KATILDI.