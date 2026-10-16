İzmir ulaşımında değişim: İZBAN’da 90 dakika aktarma ve 29 ekimde 1 kuruş uygulaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis oturumunda alınan kararlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ekim ayı birinci oturumu, Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde gerçekleştirildi. Oturumda toplu ulaşım tarifelerinden körfez ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına, engelli hizmetlerinden yeni ulaşım planlarına kadar bir dizi önerge görüşüldü ve bazı kararlar oybirliğiyle kabul edildi.

bayramda ulaşım: 1 kuruş uygulaması:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak ve toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, METRO AŞ ve İZDENİZ AŞ’de uygulanacak tarife kapsamında toplu ulaşım ücreti 1 kuruş olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması hâlinde ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

İZBAN’da 90 dakika aktarma yeniden yürürlüğe girdi:

Meclis gündemine gelen önergeyle, İZBAN’ın 16 Ekim itibarıyla yeniden 90 dakika aktarma sistemine dahil edilmesi uygun bulundu. Buna göre, İzmirim Kart ile yapılan ilk binişin ardından 90 dakika içinde İZBAN’da gerçekleştirilecek aktarmalar 20 kilometreye kadar ücretsiz sayılacak; uygulama ilk biniş sonrası aktarmaları kapsamaktadır.

engelsiz yaşam köyü’ne Dr. Burhan Özfatura adı verildi:

Konak’taki Engelsiz Yaşam Köyü’nün belediye bünyesinde hizmet vermesi ve adının "Dr. Burhan Özfatura Engelsiz Yaşam Köyü" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Dr. Burhan Özfatura, merkezin 2019’da hayata geçirilmesinde kurucu vakıf başkanı olarak görev almış ve engelli bireylerin eğitimi ile toplumsal yaşama katılımı alanında uzun yıllardır çalışmaları bulunuyor.

İzmir Körfezi için bilimsel izleme projesi:

Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi ve kıyı ekosistemlerinin korunması amacıyla bilimsel araştırma ve izleme çalışması başlatmaya hazırlanıyor. Meclis gündemine eklenen önergeyle "İzmir İli Oşinografik Araştırma ve İzleme Projesi" hizmetinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden (TÜBİTAK MAM) satın alınması talep edildi; önerge, değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

buca-sarnıç hattı ve bağlantı planlamaları:

Buca merkez ile Gaziemir arasındaki ulaşımı güçlendirmeyi hedefleyen Buca-Sarnıç güzergâhının imar planlarına işlenmesi için yeni bir planlama süreci başlatıldı. İzmir Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hazırlanan çalışma kapsamında mevcut sistemin iyileştirilmesi, bağlantı sürekliliğinin sağlanması ve güzergâh çevresindeki kentsel gelişme eğilimlerinin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve revizyonu ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerileri, üst ölçekli planlar çerçevesinde komisyonda incelenecek.

buca onat tüneli — otogar bağlantı yolları planlaması:

Oturumda ayrıca Buca Onat Tüneli ile Otogar arasındaki ulaşımı sağlayacak bağlantı yollarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi de görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi. Düzenlemeyle bağlantı yollarının projeye uygun biçimde planlanması hedefleniyor.

meclis başkan vekilleri belirlendi:

Gizli oylama sonucunda meclis birinci başkan vekili olarak Altan İnanç, ikinci başkan vekili olarak ise Ümran Göçen seçildi. Bir dizi planlama ve satın alma önergesi ise ilgili komisyonlara gönderilerek ayrıntılı incelemeye alınacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ’NDE, İZBAN’IN 90 DAKİKA AKTARMA SİSTEMİNE YENİDEN DAHİL EDİLMESİ VE 29 EKİM’DE TOPLU ULAŞIM ÜCRETİNİN 1 KURUŞ OLARAK UYGULANMASI KARARLAŞTIRILDI.