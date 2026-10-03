Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

İzmir'de 14 yıl 10 gün hapisle aranan şüpheli yunus timlerinin uygulamasında yakalandı

İzmir'de yunus timlerinin durdurduğu E.D., GBT-UYAP sorgusunda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 10 gün hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İzmir'de 14 yıl 10 gün hapisle aranan şüpheli yunus timlerinin uygulamasında yakalandı

yakalama ve sorgulama:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sırasında şüphe üzerine durdurulan E.D. isimli şahsın GBT-UYAP sorgulaması yapıldı.

Yapılan sorgulamada, şahsın 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi. Olayla ilgili kayıtlar ve sorgulama sonuçları yetkililere bildirildi.

yunus timlerinin çalışması:

Motosikletli timlerin kent genelindeki asayiş uygulamaları, benzer aranan şahısların tespiti ve kamu güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yakalamada da rutin denetimlerin sonuç verdiği bildirildi.

İZMİR&#039;DE, HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN 14 YIL 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ...

İZMİR'DE, HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN 14 YIL 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ, MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ (YUNUSLAR) TARAFINDAN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı
images

İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram p...
images

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı
images

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastane önünde çarpışma: devrilen araçtan sürücü yara almadan çıktı

İstanbul'da depo zinciri çöktü: yüz binlerce sentetik ecza hap ve 785 kilogram pregabalin ele geçirildi

Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklentisi

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi