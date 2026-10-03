İzmir'de 14 yıl 10 gün hapisle aranan şüpheli yunus timlerinin uygulamasında yakalandı

yakalama ve sorgulama:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sırasında şüphe üzerine durdurulan E.D. isimli şahsın GBT-UYAP sorgulaması yapıldı.

Yapılan sorgulamada, şahsın 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan arandığı ve hakkında 14 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan E.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edildi. Olayla ilgili kayıtlar ve sorgulama sonuçları yetkililere bildirildi.

yunus timlerinin çalışması:

Motosikletli timlerin kent genelindeki asayiş uygulamaları, benzer aranan şahısların tespiti ve kamu güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yakalamada da rutin denetimlerin sonuç verdiği bildirildi.

İZMİR'DE, HAKKINDA HIRSIZLIK SUÇUNDAN 14 YIL 10 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ, MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ (YUNUSLAR) TARAFINDAN YAKALANDI.