İzmir'de ataların izlerini günümüze taşıyan tekstil sergisi

serginin konsepti ve kapsamı:

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İrlanda Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen 'Ataların Sesleri' adlı tekstil tasarımı sergisi, İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Toplam 46 parçalik seçki; Neolitik Çağ'dan Tunç Çağı'na, Viking döneminden Orta Çağ, Bizans ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan tarihsel semboller ile arkeolojik eserler, geleneksel el sanatları ve dekoratif motifleri çağdaş tekstil diliyle yeniden yorumluyor.

Sergide yer alan işler, çizim, desen geliştirme ve tamamlayıcı tekstil teknikleri üzerinden kurgulanmış; her eser hem araştırma hem de görsel anlatım boyutunu bir arada taşıyor. İzleyici, geçmişin simgelerini bugünün tasarım yaklaşımlarıyla bir arada gördüğü bir seçkiyle karşılaşıyor.

tasarım ve eğitim iş birliği:

Sergi, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından hazırlandı. Proje; İrlandalı Öğretim Görevlisi Angela Burns tarafından verilen 'Moda Çizimi ve Görsel Anlatım' dersi kapsamında, üç akademisyen ve 39 öğrencinin katkılarıyla şekillendi. Öğrencilerin araştırma odaklı çalışmaları, desen geliştirme süreçleri ve tekstil uygulamaları serginin temelini oluşturuyor.

Ayrıca sergide, öğretim kadrosunun üretimleri de yer alıyor; Angela Burns, Dr. Öğretim Üyesi Duygu Ebru Öngen ve Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanırın çalışmaları, öğrencilerin üretimleriyle birlikte sergide izleyiciyle buluşuyor.

diplomasi ve yerel iş birliği:

İrlanda'nın Türkiye Büyükelçisi Clare Brosnan, açılışta iki ülkenin kültürel mirasını sanat aracılığıyla buluşturmanın önemine vurgu yaptı ve genç tasarımcıların geçmişten beslenen yenilikçi yaklaşımlarının iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendireceğini belirtti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler ise sergiyi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır serginin amacını; öğrencilerin tarihi sembolleri, arkeolojik eserleri, dekoratif motifleri ve geleneksel el sanatlarını araştırarak bunları çağdaş tekstil tasarımlarına dönüştürmeleri olarak özetledi ve çalışmanın sanat, tasarım ile eğitim aracılığıyla yeni kültürel bağlara ilham vereceğini vurguladı.

Sergi, İzmir Ticaret Odası Sergi Salonu'nda ziyaretçiler için açık tutuluyor ve sunulan eserler ile hem akademik hem de diplomatik iş birliğinin somut bir örneğini oluşturuyor. İzleyiciler, geçmişten gelen motiflerin güncel tasarım diliyle nasıl yeniden şekillendiğini yerinde görme olanağı buluyor. 'Ataların Sesleri' sergisi, 23 Ekim Cuma gününe kadar gezilebilir.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ VE İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ‘ATALARIN SESLERİ' ADLI TEKSTİL TASARIMI SERGİSİ, İZMİR TİCARET ODASI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE SANATSEVERLERLE BULUŞTU.