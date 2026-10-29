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İzmir'de cumhuriyetin 103. yılı meydanda buluştu

29 Ekim'de İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, valiler, komutanlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Emre Koç

İzmir'de cumhuriyetin 103. yılı meydanda buluştu

İzmir'de törenin ayrıntıları:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Tören, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın tören aracıyla vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Törene ayrıca İzmir İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir milletvekilleri, üniversite rektörleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama programı ve etkinlikler:

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Halk oyunları gösterileri ve İzmirlilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Elban'ın konuşması:

İzmir Valisi Süleyman Elban konuşmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı ve şunları dile getirdi: "Tam 103 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyet'imizi ilan etti. Milletimizin karakterine, milletimizin şanına, milletimizin şerefine en uygun rejim Cumhuriyet rejimidir. Dolayısıyla bu rejimle birlikte milletimiz çok kısa bir süre içerisinde küllerinden yeniden doğdu. Bugün çok şükür, muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah Aziz Atatürk'ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız. Bu dünyada, bu topraklarda da hep var olmaya devam edeceğiz."

Elban, ayrıca Cumhuriyet'in kuruluşunda emeği geçenleri andı: "Ben bu güzel Cumhuriyet'i, bu vatanı bizlere vatan olarak, bu güzel devleti devlet olarak bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş tüm gazilerimizi ve bu ülke için çaba sarf etmiş, bu devletin kuruluşunda harcı olan tüm kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize de Yüce Rabb'imden hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. İnşallah Cumhuriyet'imiz ve devletimiz kıyamete kadar payidar kalacaktır. İnşallah yüce milletimiz de Cumhuriyet'le ve bu güzel vatanla birlikte kıyamete kadar bahtiyar olacaktır. Cumhuriyet Bayramı'mız tekrar kutlu olsun. Hepinize saygılar sunuyorum."

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İzmir’de Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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