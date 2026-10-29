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Bitlis'te gençlerin coşkusu ön plandaydı: 29 ekim töreni

Bitlis'te Fuat Sezgin Spor Salonu'nda düzenlenen 29 ekim töreninde Vali Ahmet Karakaya'nın mesajı okundu; öğrenci gösterileri ve ödül töreni yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Bitlis'te gençlerin coşkusu ön plandaydı: 29 ekim töreni

Bitlis'te kutlama programı:

Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı. Tören, resmî protokol ile vatandaşların bir araya geldiği, hem anma hem de gençleri ön plana çıkaran bir kutlama havasında geçti.

Vali Ahmet Karakaya'nın vurguları:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zorlu koşullarda dahi bağımsızlığından taviz vermediğini hatırlattı ve Cumhuriyetin korunmasının kolektif bir görev olduğunu belirtti. Karakaya, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkeyi daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşıma kararlılığının ifadesi olduğunu söyledi. Konuşmasında ayrıca savunma sanayisinden eğitime kadar elde edilen kazanımların ileri taşınması gerektiğini; bunların en büyük güvencesinin ise tarihinden ilham alan, millî ve manevi değerlerine bağlı, bilgili ve özgüven sahibi gençler olduğunu vurguladı.

Program akışı ve katılımcılar:

Tören, öğrencilerin okuduğu şiirlerle başladı ve öğrenciler tarafından hazırlanan sportif gösterilerle devam etti. Etkinlik, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'nın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Fazlı Kandemir, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Cumhuriyet değerlerinin hatırlanması ve gençlere güven mesajı verilmesi açısından yerel ölçekte birlik ve coşku gösteren bir etkinlik olarak kayda geçti.

BİTLİS’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

BİTLİS’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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