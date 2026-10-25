İzmir'de düzenlenen operasyonda uluslararası aranan Valmir Berısha yakalandı

olayın kısa özeti:

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Almanya adli makamlarınca difüzyon ile uluslararası seviyede aranan Valmir Berısha yakalandı. İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlamaları bulunuyor.

operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi:

Açıklamada, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği, sahadaki çalışmaları ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü belirtildi. Yetkililer, uluslararası düzeyde aranan şüphelinin yakalanması için istihbarî ve koordineli bir çalışma yapıldığını vurguladı.

suçlamalar ve hukuki süreç:

Berısha hakkında Almanya adli makamları tarafından yöneltilen suçlamalar metinde açıkça sıralanıyor: uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma. Yakalanan şüphelinin ülkeye iadesi veya ilgili hukuki süreçler, yetkili makamların işbirliği ve uluslararası prosedürler çerçevesinde ilerleyecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, yürütülen soruşturma ve operasyonun uluslararası işbirliğiyle gerçekleştirildiği bir kez daha teyit edildi. Yetkililer, benzer vakalarda koordinasyonun önemine dikkat çekti.

ALMAN ADLİ MAKAMLARI TARAFINDAN UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ, TEHDİT VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇLARINDAN DİFÜZYONLA ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN VALMİR BERISHA, İZMİR’DE YAKALANDI.