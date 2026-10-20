İzmir'de ehliyetsiz sürücünün kuryeye çarpıp kaçışı kask kamerasında

Olayın gelişimi:

İzmir’in Bayraklı ilçesi Çay Mahallesi 2112 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, yaya köprüsünden hızla yola atlayan ehliyetsiz sürücü, sokakta seyir halinde olan motokuryeye önden çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kuryenin motosikletinde maddi hasar oluştu, kurye bacaklarından yaralandı ve duruma tepki gösterdi.

Görüntüler ve şikayet süreci:

Motosikletin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin ekip çağrılması isteğine karşılık sürücünün "Ehliyetim yok abi" yanıtını verdiği, ardından motoru çalıştırıp olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Olayın ardından motokuryenin, söz konusu görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki kaza görüntüleri, hem kaçış anının hem de kurye ile sürücü arasında geçen kısa konuşmanın kaydını içeriyor. Kaza sonrası oluşan hasar ve yaralanma, kuryenin şikayetçi olmasıyla resmî kayda geçirilmiş oldu.

YAYA KÖPRÜSÜNDEN MOTORUYLA HIZLA YOLA ATLAYAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, SEYİR HALİNDEKİ KURYEYE ÖNDEN ÇARPTI. ÇARPMANIN ETKİSİYLE KURYENİN MOTOSİKLETİNDE MADDİ HASAR OLUŞURKEN, OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİ SÜRÜCÜNÜN O ANLARI MOTOSİKLETİN KASK KAMERASINA YANSIDI.