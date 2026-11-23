Elazığ davasında karar ve ortaya çıkan yeni görüntüler

Elazığ'da 30 Mayıs'ta Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'taki bir sitenin 5'inci katında meydana gelen olayda, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Çelik, yurt dışı görevinden izne gelerek tartıştığı eşi Derya Çelik'i 4 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan sanığın karar duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

olay ve dava süreci:

Duruşmada savunma yapan Murat Çelik, mahkemede, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olayın ayrıntıları, ailenin ve tanıkların ifadeleriyle duruşma tutanaklarına yansıdı; sanığın olay günü iki arkadaşıyla birlikte eve geldiği ve tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğü aktarıldı.

aile tepkisi ve yeni görüntüler:

Derya Çelik'in Malatya'da yaşayan yakınları, genç kadının öldürülmeden bir gün önce apartman önünde darp edildiğini belirtti. Ailenin açıklamasına göre, bu darp anlarını gösteren yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ablası Hülya Oğuz, kardeşinin darp edildiği günün akşamında sanığın annelerini arayıp, polise haber verilmesi halinde Derya'yı öldüreceği yönünde tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

Oğuz, kardeşinin evliliğinin ikinci ayından itibaren şiddet gördüğünü, yaklaşık bir yıl önce boşanma davası açtığını ve yaşadığı şiddete ilişkin delilleri avukatıyla paylaştığını söyledi. Oğuz, "Barışmak isteyen bir insan cebinde silahla, yanında şarjörle mi gelir, kardeşimi 16 el ateş ederek öldürdü. Derya'nın hakkı 24 yıl mıydı, biz ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz" diye konuştu.

Derya'nın annesi Zeliha Levent de kızını büyük emeklerle yetiştirdiğini, evlilik boyunca şiddet gördüğünü ve sanık tarafından silahla tehdit edildiğini belirtti. Anne, "Ben çocuğumu ne zorluklarla büyüttüm, okuttum. Mürüvvetini görmek istiyordum. 24 yıl ne demek. Bir çocuğumun kanı 24 yıl mı, ben ağırlaştırılmış müebbet, hiç çıkmamak suretiyle ceza verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aile, mahkeme kararının kamu vicdanını tatmin etmediğini belirterek, sanığın cezasının ağırlaştırılmasını talep ediyor. Öte yandan, ortaya çıkan yeni görüntüler ve aile beyanları davaya ilişkin tartışmaları sürdürürken, soruşturma ve yargı sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

DERYA ÇELİK