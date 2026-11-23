Bursa'da fabrika bahçesinden yayılan alevler binayı sardı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde bir fabrikanın bahçesinde sabah saatlerinde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle hızla büyüyerek fabrikanın binasına sıçradı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve kısa sürede panik yaşandı.

olay ve müdahale:

Yangın, saat 09.30 sıralarında fabrikanın bahçesinde çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü.

görüntüler ve inceleme:

Yangın sırasında çevrede yaşanan panik anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi; olayla ilgili incelemeler sürüyor.

BURSA’DA FABRİKA BAHÇESİNDE ÇIKAN YANGIN BİNAYI SIÇRADI: PANİK ANLARI KAMERADA