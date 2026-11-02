İzmir'de metro arızası ring otobüsleriyle ulaşımı sınırladı

İzmir metrosunda aksama

İzmir metrosunda meydana gelen ekipman arızası nedeniyle seferlerin Evka 3-Poligon ve Narlıdere Kaymakamlık-Balçova istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. Metro A.Ş. yetkilileri, arızanın hattın belirli bölümünde ulaşımı etkilediğini ve yolcuların alternatif ulaşım seçeneklerini kullanması gerektiğini açıkladı.

alternatif ulaşım düzenlemeleri:

Metro A.Ş. açıklamasına göre, metro ulaşımının sağlanamadığı güzergahta ESHOT’un 845 numaralı Demiryolu Takviye hattı Poligon’daki Hıfzıssıhha durağı ile Balçova durağı arasında ring seferleri yapıyor. Ayrıca 681 numaralı Fahrettin Altay-Lozan Meydanı hattı üzerinden, İnönü Caddesi güzergahıyla yolcu ulaşımı sağlanmaya devam ediyor.

çalışmaların süresi ve yolcu bilgilendirmesi:

Ekipler, arızanın giderilmesi ve seferlerin normal düzenine dönmesi için çalışıyor; çalışmaların işletim saatlerinin sonuna kadar devam edebileceği öngörülüyor. Beklenmeyen gecikme veya ilave değişiklikler olması durumunda kamuoyu, İzmir Metro’nun resmi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirilecek. Yolcuların istasyon anonslarını ve resmi duyuruları takip etmeleri rica ediliyor.

İZMİR’DE METRO HATTINDA MEYDANA GELEN EKİPMAN ARIZASI NEDENİYLE SEFERLERİN EVKA 3-POLİGON VE NARLIDERE KAYMAKAMLIK-BALÇOVA İSTASYONLARI ARASINDA YAPILDIĞI BİLDİRDİ.