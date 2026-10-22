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İzmir'de saklanan cephanelik: 59 bin 300 hap ve kalaşnikof ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof ele geçirildi; 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İzmir'de saklanan cephanelik: 59 bin 300 hap ve kalaşnikof ele geçirildi

Konak'ta düzenlenen operasyon

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) isimli şüphelinin adresini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilenler:

Evde yapılan aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 6 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Operasyon Konak ilçesi sınırları içinde gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 59 BİN 300 UYUŞTURUCU HAP İLE KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

OPERASYONDA 59 BİN 300 UYUŞTURUCU HAP İLE KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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