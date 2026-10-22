İzmir'de saklanan cephanelik: 59 bin 300 hap ve kalaşnikof ele geçirildi

Konak'ta düzenlenen operasyon

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) isimli şüphelinin adresini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilenler:

Evde yapılan aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 6 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

soruşturma ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Operasyon Konak ilçesi sınırları içinde gerçekleştirildi.

OPERASYONDA 59 BİN 300 UYUŞTURUCU HAP İLE KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ