İzmir'de saklanan cephanelik: 59 bin 300 hap ve kalaşnikof ele geçirildi

Konak'ta düzenlenen operasyon
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) isimli şüphelinin adresini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
ele geçirilenler:
Evde yapılan aramalarda 59 bin 300 uyuşturucu hap, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör ve 6 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.
soruşturma ve adli süreç:
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve mahkeme kararıyla tutuklandı. Operasyon Konak ilçesi sınırları içinde gerçekleştirildi.
OPERASYONDA 59 BİN 300 UYUŞTURUCU HAP İLE KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
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