İzmir'i 50 yıllık vizyonla dönüştürme sözü: genç plancılarla buluşma

Başkan Tugay'ın mesajı:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, TMMOB Şehir Plancıları Odası 14’üncü Planlama Öğrencileri Yaz Eğitim Kampı’nda geleceğin şehir plancılarıyla bir araya geldi. Selçuk Pamucak’ta düzenlenen programda belediye yönetiminden Genel Sekreter Zeki Yıldırım ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de yer aldı; programın moderatörlüğünü ise TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayşecan Akşit üstlendi.

Toplantıda Tugay, İzmir’in tarihsel ve güncel planlama eksikliklerine dair değerlendirmeler yaparak, kentte kısa vadeli müdahaleler yerine uzun soluklu stratejiler izlediklerini vurguladı. Başkan Tugay, "Makyaj yapmak kolay" ifadesiyle popülist uygulamalara karşı durduklarını belirtti ve şehrin sorunlarını kökünden çözme hedefini ön plana çıkardı.

Uzun vadeli planlama yaklaşımı:

Tugay, yapılan işlerde bir perspektif eksikliğinin kent yaşamını uzun vadede zayıflatabileceğini söyleyerek, planlamada önceliklerinin 50 yıllık vizyon olduğunu ifade etti. Bu yaklaşımın, ulaştırma, altyapı ve kamusal alan düzenlemelerinde sürdürülebilir kararlar alınmasını sağladığını belirtti. Başkan, öğrencilere hitaben belediye yönetiminin kent bütünlüğünü korurken sosyal yaşamı ve çevresel dinamikleri gözeten projelere öncelik verdiğini aktardı.

İzmir'in kimliği ve yaşam kalitesi:

Tugay, İzmir’in sahip olduğu kültürel çeşitlilikten deniz ve iklim özelliklerine kadar şehirdeki güçlü yönleri detaylandırdı. "İzmir’in özel bir sosyal yaşamı var" sözleriyle mahalle ilişkileri, balkon kültürü ve kentlinin gündelik etkileşimlerini anlattı. Ayrıca şehirdeki antik kentler, Körfez’in eşsiz yapısı, tarım ve deniz ürünleri tüketimi gibi unsurların İzmir’i farklı kıldığını vurguladı.

Konuşmasında şehir içi ulaşım imkanlarının kıyı bölgelerine erişimi kolaylaştırdığına değinen Tugay, bu avantajların korunmasının ve iyileştirilmesinin ancak bilinçli planlamayla mümkün olacağını ekledi.

Planlama süreçleri ve kurumlar arası denetim:

Genel Sekreter Zeki Yıldırım ise planlama kararlarının şeffaflık ve kamu yararı ilkesiyle alındığını, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’ndaki şehir plancısı raportörlerin çalışmalarını ve Plan Kurulu değerlendirmelerini anlattı. Yıldırım, sürecin temelinde kamu vicdanı olduğunu belirtti ve kentte koruma-kullanma dengesini gözeten kararların önemine dikkat çekti.

Tugay, belediye yönetimini bir orkestraya benzeterek, yöneticilerin nitelikli plancılarla çalışmasının başarının anahtarı olduğunu ifade etti: "Belediye başkanlığı, aslında bir tür orkestra şefliği gibi". Bu metaforla, teknik kadro ve uzmanlığın projelerin uygulanmasındaki belirleyici rolünü öne çıkardı.

Program, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından Başkan Tugay’a takdim edilen plaketle sona erdi. Toplantı boyunca öğrencilerin sorularına verilen yanıtlar ve tartışmalar, yerel yönetim-pratisyen ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar içerdi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY (SOLDA)