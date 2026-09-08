İzmir’in kent deneyimiyle Avrupa iklim politikalarına örnek olacak

İzmir ev sahipliğinde CLI-MET projesi ilk buluşmasını yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlayan "İklim Gündeminin Büyükşehirlerde Uygulanması (CLI-MET)" projesine katıldı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Müdürlüğü tarafından yürütülen girişim; yerel düzeyde uygulama kapasitesini yükseltmek ve Avrupa kentleri arasında bilgi paylaşımını güçlendirmek üzere tasarlandı.

Projenin amaçları ve ortakları:

Palermo Üniversitesi koordinasyonunda ve Erasmus+ Programı KA220-HED desteğiyle yürütülen projede, büyükşehirlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarındaki rollerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Projenin ortakları arasında Palermo Üniversitesi, Dortmund Teknik Üniversitesi, Madrid Teknik Üniversitesi, Milano Belediyesi ve METREX (Avrupa Metropoliten Bölgeler ve Alanlar Ağı) bulunuyor. Ortaklık yapısı, hem akademik bilgi birikimini hem de yerel yönetim uygulamalarını bir araya getiriyor.

Proje kapsamında kentlerin karşı karşıya olduğu iklim riskleri değerlendirilecek, farklı şehirlerin deneyimleri karşılaştırılacak ve yerel yönetimlerin iklim politikalarını etkin şekilde uygulaması için yöntemler geliştirilecek. Bu süreç, uygulamaya dönük örnek analizler ve eğitim programlarıyla desteklenecek.

İzmir programı ve saha ziyaretleri:

Projenin ilk paydaş çalıştayı 28-30 Eylül 2026 tarihlerinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilecek. Üç günlük programda akademisyenler, uzmanlar, kamu temsilcileri ve sivil toplum paydaşları bir araya gelecek. Çalıştayın birinci gününde iklim politikalarına ilişkin seminerler ve paneller düzenlenecek; ikinci gün dört tematik çalışma grubunda kentlerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum kapasitesine odaklanılacak.

Çalışma grupları şu başlıkları ele alacak: iklim riskleri ve mekânsal planlama, su-enerji-mobilite uyumu, sosyal kırılganlık ve toplum dayanıklılığı, yönetişim ve kurumsal koordinasyon. Üçüncü gün ise İzmir’deki uygulamaların yerinde incelenmesi için saha ziyaretlerine ayrılacak. Ziyaret programında Kadifekale Mahalle Bostanı’ndaki kent bostanı projeleri ve tohum serası, ardından Kadifekale’den başlayıp Agora, Havra Sokağı ve Kemeraltı rotası yer alıyor. METREX üzerinden Helsinki Metropoliten Bölgesi ve Lviv Metropoliten Aglomerasyonu deneyimleri de paylaşılacak.

Eğitimler, çıktılar ve dijital erişim:

CLI-MET kapsamında Palermo, Dortmund ve Madrid kentlerinde uluslararası eğitim programları düzenlenecek. İlk eğitim 11-17 Kasım 2026 tarihlerinde Palermo’da yapılacak; 2027’de Dortmund, 2028’de ise Madrid eğitimleri planlanıyor. Eğitimlerin içeriğinde sürdürülebilir kentler, Avrupa Birliği iklim politikaları, döngüsel ekonomi, kentsel dönüşüm, sosyal politikalar ve iklim değişikliğine uyum gibi konular yer alacak.

Projenin somut çıktıları arasında büyükşehir ölçeğinde iklim politikalarının uygulanmasına ilişkin en az 10 örnek analiz oluşturulması bulunuyor. Hazırlanan çalışmalar, proje sürecinde erişime açılacak Dijital Akademi platformunda paylaşılacak ve platformun en az 250 kayıtlı kullanıcıya ulaşması hedefleniyor. İlerleyen aşamalarda elde edilen bilgi ve deneyimler açık erişimli bir İklim Politikaları El Kitabında derlenerek diğer şehirlerin kullanımına sunulacak.

Yerel uygulamaları akademik yaklaşımla buluşturan CLI-MET, İzmir’in pratik deneyimlerini Avrupa ölçeğinde görünür kılmayı ve kent düzeyinde iklim politikalarının uygulanabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

PALERMO ÜNİVERSİTESİ’NİN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDE, ERASMUS+ PROGRAMI KA220-HED (YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞBİRLİĞİ ORTAKLIKLARI) KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJENİN İLK PAYDAŞ BULUŞMASINA, 28-30 EYLÜL’DE İZMİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.