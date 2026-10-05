izmir'in köklü tekerlekli sandalye basketbol takımı yeni sezona iddialı hazırlanıyor

izmir büyükşehir belediyesi tekerlekli sandalye basketbol takımı yeni sezona hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını yoğun tempo ile sürdürüyor. Süper Lig’de kesintisiz olarak yer alan mavi-beyazlı kulüp, kuruluşundan bu yana ligde düşmeyen üç ekipten biri olma özelliğini Galatasaray ve Beşiktaş ile paylaşıyor. Takım, 24 Ekim’de İskenderun temsilcisiyle yapacağı karşılaşmayla sezona başlayacak.

takımın tarihçesi ve dikkate değer rekorlar:

Kulübün başarıları arasında beş şampiyonluk bulunuyor. Takım ayrıca üst üste 105 maç kazanma ve bir maçta 174 sayı atma gibi dikkat çekici rekorlara imza attı. Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden ilk takım olma unvanını taşıyan İzmir ekibinin kulüp tarihindeki başarıları arasında André Vergauwen Cup üçüncülüğü, IWBF EuroCup-3’te üç üçüncülük ve 2024’teki ikincilik yer alıyor.

sezon hedefleri, antrenör ve oyuncu mesajları:

Ali Reyhani yeni sezona ilişkin olarak kulübün hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin önemine dikkat çekti. Reyhani, takımın uzun dönemde milli takıma oyuncu yetiştirdiğini belirterek salona daha çok seyirci gelmesini ve engelli bireylerin spor yapmaya teşvik edilmesini istedi. Reyhani ayrıca "kupa şart" ifadesiyle hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, başkanın desteğiyle olimpiyatlara oyuncu göndermeyi amaçladıklarını aktardı.

Takımın deneyimli oyuncusu Hasan Efetürk, 2018’den beri İzmir forması giydiğini ve kulübü "evim, yuvam" olarak nitelendirdiğini söyledi. Efetürk, antrenmanların sıkı şekilde sürdüğünü ve Avrupa’daki mücadeleden sonra amaçlarının kupayla dönmek olduğunu ifade etti.

Kadın sporculardan Medine Alper, hazırlıkların iyi gittiğini belirterek İzmir’de tek Süper Lig temsilcisi olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını, sporseverlerin takımı tanımasını ve salonda daha çok seyirci görmek istediklerini dile getirdi.

Takım kaptanı Mahsum İpekişen ise 2008’den beri takımda olduğunu; bu sezon kaptan seçilmesinin kendisi için onur olduğunu söyledi. İpekişen, 24 Ekim’deki İskenderun maçıyla sezona galibiyetle başlamak istediklerini ve hem Türkiye’de hem Avrupa’da iyi bir sezon hedeflediklerini belirtti; seyircilerin desteğine vurgu yaptı.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda süren hazırlık döneminde takım kadrosu ve teknik heyet, lig ve Avrupa sınavları için taktik ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı destek, altyapı ve sporun görünürlüğünü artırma çabaları takımın hedeflerini güçlendiriyor.

Yeni sezonda İzmir temsilcisinin hem ligde hem de Avrupa’da nasıl bir performans sergileyeceği, 24 Ekim’de başlayacak periyotla birlikte izleyiciler ve camia için netleşecek.

SÜPER LİG’DE 21. KEZ MÜCADELE EDECEK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL TAKIMI, 24 EKİM’DE BAŞLAYACAK SEZON ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.