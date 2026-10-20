İzmit körfezi'nde flamingolar: sulak alan çalışmaları doğal dengeyi güçlendiriyor

İzmit Körfezi'nde flamingoların varlığı:

İzmit Körfezi, göçmen kuşlar için stratejik bir durak olup yaklaşık 170 kuş türü'ne ev sahipliği yapıyor. Halk arasında allı turna olarak bilinen flamingolar, körfezin sığ sulardaki zengin besin kaynakları ve uygun iklim koşulları sayesinde kış aylarında da bölgeye konaklamaya geliyor.

Flamingo sürüleri özellikle gün doğumu ve gün batımında su yüzeyinde oluşturdukları düzenli ve renkli görüntülerle dikkat çekiyor. Bu görünümler doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için tercih edilen kareler sunuyor ve körfezin doğal çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Çevre yatırımları ve ekosistemin desteklenmesi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü dip çamuru temizliği, ileri biyolojik arıtma tesisleri, yüzey temizliği ve balıklandırma projeleri, körfezin su kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor. Bu iyileşmeyle birlikte bölgedeki kuş türlerinin popülasyonlarında artış gözlemlendiği yetkililerce bildiriliyor.

Yetkililer, sürdürülen çevre çalışmaları ve izleme faaliyetlerinin korunma çabalarını güçlendirdiğini ve flamingolar gibi hassas türlerin körfezdeki konaklama şansını artırdığını vurguluyor. Bölgedeki çalışmaların devamlılığı, İzmit Körfezi'nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasında belirleyici olacak.

FLAMİNGOLAR, BÖLGEDEKİ SULAK ALANLARIN SUNDUĞU ZENGİN BESİN KAYNAKLARI VE UYGUN İKLİM ŞARTLARI SAYESİNDE KIŞ AYLARINDA DA KÖRFEZDE KONAKLIYOR.