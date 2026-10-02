İzmit’te çınar dallarında 5 bin kitapla renkli buluşma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından fuar öncesinde düzenlenen 'Ağaçlar Kitap Açtı' etkinliğinde, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki çınar ağaçlarının dallarına 5 bin kitap asıldı. Sabahın erken saatlerinde alana gelen vatandaşlar, özellikle çocuklar ve gençlerin aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte asılı kitaplar, kitapseverlerin yoğun katılımıyla yaklaşık 2 dakika gibi kısa bir sürede toplandı; alanda renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Etkinliğe katılanlar arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da yer aldı.

Etkinlikten anlar:

Organizatörler, 'Ağaçlar Kitap Açtı' uygulamasının fuarın hemen öncesinde gerçekleştirildiğini ve yürüyüş yolu boyunca ağaçlarla kitapları buluşturduklarını belirtti. Sabah saatlerinde çocukların ve ailelerin yoğun ilgisi etkinliğe ayrı bir canlılık kattı. Görüntüler, fuar öncesi heyecanı somutlaştırdı.

Fuarın programı ve rakamlar:

Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 16’ncısı düzenlenecek ve fuar kapsamında 1.165 etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinliklerde yaklaşık 550 yazar ile 500'ün üzerinde yayınevi yer alacak. Başkan Büyükakın, çevre illerdeki kitapseverleri de fuara davet ederek fuarın kendi rekorunu kırmasını beklediklerini ifade etti.

Kocaeli Kitap Fuarı, yarından itibaren kitapseverleri ağırlamaya başlayacak ve 11 Ekim’e kadar devam edecek. Belediye yetkilileri, geleneksel hale gelen bu etkinliklerin kentte okuma kültürünü canlı tutma hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

KOCAELİ KİTAP FUARI ÖNCESİNDE İZMİT'TE ÇINAR AĞAÇLARINA 5 BİN KİTAP ASILDI. AĞAÇLARA ASILI OLAN KİTAPLAR 2 DAKİKA GİBİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE TOPLANDI.