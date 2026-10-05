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İzmit'te kaldırıma bırakılan mobilya ve atıklar ekiplerce temizlendi

İzmit'te Bağdat Caddesi'ndeki konteyner kenarına bırakılan koltuk, dolap parçaları ve çuvallar ekiplerce temizlendi; esnaf tekrarından endişeli.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Aslı Han

İzmit'te kaldırıma bırakılan mobilya ve atıklar ekiplerce temizlendi

Oluşan görüntü ve yaya akışı:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir çöp konteynerinin çevresine bırakılan kullanılmış koltuk, dolap parçaları, çuvallar ve çeşitli atıklar kaldırıma taşındı. Ortaya çıkan düzensiz yığın, kaldırımda yaya geçişini zorlaştırdı ve sokak görünümünü olumsuz etkiledi.

Belediye müdahalesi ve esnafın talebi:

Bölgedeki durumun bildirilmesi üzerine İzmit Belediyesi ekipleri harekete geçti ve atıkları sokaktan kaldırarak kaldırımın temizlenmesini sağladı. Müdahale sonrası alanda tekrar normal yaya akışı sağlandı.

Bölgede daha önce de benzer görüntülerin oluştuğunu belirten esnaf, temizlik çalışmasının memnuniyet verici olduğunu ancak alanın yeniden aynı duruma düşmemesi için önlem alınmasını istedi. Esnaf, düzensiz atık bırakılmasının hem çevre kirliliğine hem de işyeri görünümüne zarar verdiğini vurguladı.

Yetkililerin, bu tür atıkların kontrollerinin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik adımlar atması bekleniyor.

KOCAELİ&#039;NİN İZMİT İLÇESİNDE ÇÖP KONTEYNERİNİN ÇEVRESİNE BIRAKILAN KULLANILMIŞ EV EŞYALARI VE...

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE ÇÖP KONTEYNERİNİN ÇEVRESİNE BIRAKILAN KULLANILMIŞ EV EŞYALARI VE ÇEŞİTLİ ATIKLAR, BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA TEMİZLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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